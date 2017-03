Urheberechtliche Fallstricke in der digitalen Welt

Verden - Muss man im Internet Regeln beachten? Welche Bilder, Filme und Videos darf ich im Netz verwenden und welche Lizenzrechte gilt es zu berücksichtigen? Diese und weitere Fragen beantwortete der Rechtsanwalt Sascha Münch von der Kanzlei Berner, Fischer & Partner, als er am Montagabend im Verdener Rathaus einen Vortrag zum Thema „Das Internet – rechtsfreier Raum?“ hielt.

Darin klärte der Jurist auf, was im Internet erlaubt ist und was nicht und welche Grauzonen es gibt. Seinen Zuhörern gab er außerdem einige Tipps, wie sich Abmahnungen und teure Rechtsstreitigkeiten vermeiden lassen, sowie Empfehlungen, wie sie sich in einem solchen Fall verhalten sollen.

Ein spannender Komplex befasste sich mit dem Datenschutz im Netz und der Frage, was man beachten muss, um die Urheberrechte anderer sowie das Recht am eigenen Bild in der digitalen Welt nicht zu verletzen. Denn wer Texte verfasst, Bilder und Musik produziert, Videos herstellt oder auch Software entwickelt, besitze daran die ausschließlichen Rechte und dürfe alleine bestimmen, was damit geschehen soll, machte Münch deutlich.

Festgeschrieben sei dies im Urheberrechtsgesetz. Bei gravierenden Verletzungen dieser Rechte, so Münch, drohten Schadensersatzforderungen. „Das Urheberrecht ist kompliziert und oft nicht eindeutig, da es nicht für das Internetzeitalter ausgelegt ist. Deshalb kommt es zu Rechtslücken“, sagte der Jurist.

Münch ging auch auf die Haftungsverpflichtungen von Eltern Minderjähriger ein. Denn wenn Kinder oder Jugendliche unter 18 Jahren im Internet urheberrechtlich unerlaubt geschützte Daten herunterladen, haften Eltern in vielen Fällen für den daraus entstandenen Schaden. „Es sei denn, Sie als Eltern können belegen, dass Sie Ihr Kind vorher darüber informiert haben, dass das, was es getan hat, nicht erlaubt ist“, so Münch.

Den Anwesenden riet er, die geforderten Erklärungen keinesfalls ungeprüft zu unterzeichnen oder eilig zu bezahlen. Und zu den Tauschbörsen für Filme oder Hörbücher im Internet sagte er, dass das an sich zwar nicht verboten, rechtlich indes problematisch sei, da hier oft doch eine Urheberrechtsverletzung vorliege.

Nach Auffassung der von ihm zitierten Rechtsprechung könne nämlich jeder nach Überlegung erkennen, dass etwa ein aktueller Musiktitel von den Rechteinhabern sicher nicht kostenfrei zum Download im Internet zur Verfügung gestellt wurde.

nie