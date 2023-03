„Maiklänge“ in Verden: Uraufführung inklusive

Von: Antje Haubrock-Kriedel

Teilen

Freuen sich auf die Musiker aus aller Welt: Dr. Dietrich Steincke, Dr. Beate Patolla, Iris Krüger, Michael Spöring, Kay Reinhardt, Nabil Shehata, Birgit Melsheimer und Renate Kracke (v.l.). © Haubrock-Kriedel

Vom 12. bis 14. Mai findet das siebte internationales Kammermusikfest „Maiklänge“ im Verdener Domgymnasium statt. Wer dabei sein möchte, sollte sich jetzt eine Karte sichern.

Verden – Vom 12. bis 14. Mai gibt es im Domgymnasium die siebte Auflage des internationalen Kammermusikfests „Maiklänge“. Der musikalische Leiter Nabil Shehata und der Verein Musik und Kultur am Domgymnasium Verden freuen sich, erneut musikalischen Genuss auf höchstem Niveau präsentieren zu können. Ein internationales Ensemble aus elf hochkarätigen Musikerinnen und Musikern ist für ein Wochenende zu Gast in Verden und spielt in vier Konzerten abwechslungsreiche Programme bedeutender kammermusikalischer Literatur aus unterschiedlichen Epochen.

Als besondere Highlights nennt Shehata die Werke in großer Besetzung mit Streichern, Klarinette, Fagott und Horn, das Oktett von Schubert und das Septett von Beethoven. Diese Werke standen bereits 2020 auf dem Programm und konnten wegen der Pandemie nicht gespielt werden. „Es ist schön, dass wir nach Corona nun wieder in großer Besetzung spielen können. Drei Bläser hatten wir bislang noch nie“, so Shehata.

Musiker schätzen Festival wegen der familiären Atmosphäre

Mit der Violinsonate von Grieg wird der im vergangenen Jahr begonnene „Weg der Sonaten“ fortgesetzt. Ebenfalls im Programm zu finden ist ein Klavierquintett der Komponistin Louise Farrenc. Ihm sei es besonders wichtig, dass die Künstler von Anfang bis zum Ende dabei sind und in jedem Konzert spielen. So würde das besondere Gemeinschaftsgefühl der „Maiklänge“ entstehen, so Shehata. „Zwei Musiker haben mir schon gesagt, dass die ,Maiklänge' wegen der familiären Atmosphäre ihr Lieblingsfestival sind. Dabei spielen sie in aller Welt“, sagt er nicht ohne Stolz.

Neu dabei in diesem Jahr ist der junge englische Hornist Ben Golscheider. „Er hat mich schon oft gefragt, ob er bei den ,Maiklängen' spielen könne, aber bislang war kein Horn dabei. Jetzt, wo wir ihn haben, lasse ich ihn auch oft spielen“, erzählt Shehata.

Komponist Jakob Fliedl ist bei Uraufführung seines Werkes anwesend

Der künstlerische Leiter findet es wichtig, dass neben den bekannten Werken unbekanntere Stücke gespielt werden. Beim Abschlusskonzert gibt es sogar eine Uraufführung. Gespielt wird das Duo für Fagott und Kontrabass von Jakob Fliedl. Das Beste, der Komponist wird sogar persönlich anwesend sein.

Das Besondere an den „Maiklängen“ ist, dass die Schüler des Domgymnasiums in die Organisation eingebunden werden „Die Schüler aus dem Leistungskurs Musik haben das Programmheft gestaltet und sich toll engagiert“, freut sich Musiklehrer Dr. Dietrich Steincke. Zudem könnten ausgewählte Schüler an Meisterkursen mit den Musikern teilnehmen.

„Maiklänge“ ohne Sponsoren nicht realisierbar

Ein Festival wie die „Maiklänge“ kann natürlich nicht ohne Sponsoren stattfinden. Erhebliche Unterstützung gibt es in diesem Jahr von der Stiftung der Kreissparkasse Verden und der Niedersächsischen Sparkassenstiftung. „Wir haben uns bisher im Rahmen der Niedersächsischen Musiktage immer bemüht, ein besonderes Konzert in den Landkreis Verden zu holen. Da es die Niedersächsischen Musiktage nicht mehr gibt, wollten wir regional bedeutsame Konzerte fördern und sind gleich auf die Maiklänge gekommen“, so Dr. Beate Patolla, Geschäftsführerin der Stiftung der Kreissparkasse Verden.

Dank der Unterstützung der Sponsoren bleiben die Eintrittspreise in diesem Jahr konstant. Tickets gibt es bei der Tourist-Info, im Sekretariat der Schule und online unter maiklaenge.domgymnasium-verden.de.

Tickets sind auch im Paket erhältlich

Karten für die Abendkonzerte kosten 25 Euro, ermäßigt 15 Euro, für die Matinee am Sonntag 20 beziehungsweise 10 Euro. Das Paket für alle Konzerte gibt es für 85 Euro, ermäßigt 45 Euro. Das kleine Konzertpaket für zwei Abendkonzerte und die Matinee ist für 65 Euro beziehungsweise 35 Euro erhältlich.