Unzeitgemäße Unternehmungslust der Bienen im neuen Jahr

Von: Ronald Klee

Imker Heinrich Kersten bei der Arbeit mit seinen Bienenvölkern in der Eisseler Umgebung. © Preuß

Verden-Eissel – Von einem eher seltenen Neujahrsausflug berichten die Verdener Bienenfreunde. Bei Temperaturen zum Jahreswechsel von bis zu 14 Grad Celsius machten sich die Honigproduzenten schon mal auf den Weg, als sei nach Silvester spontan der Frühling ausgebrochen. „Die Honigbienen sind mehr als irritiert“, teilt Heinrich Kersten mit. Und mit ihnen ist auch der Hobby-Imker nicht wirklich glücklich mit der unzeitgemäßen Unternehmungslust seiner Völker.

Seit 1984 sind die Insektenstaaten das Hobby von Heinrich Kersten. An einen solchen Jahreswechsel kann er sich aber nicht erinnern. Auch die Wissenschaft bestätigt seinen Eindruck: „Der sogenannte ,Phänologische Kalender’ beschäftigt sich mit dem Entwicklungsstand der Natur und bestätigt, dass der Winter von 1961 bis 1990 noch 120 Tage betrug, sich von 1991 bis 2019 auf 102 Tage reduzierte und aktuell weiter abnimmt“, zitiert der Hobby-Imker aus Wolfgang Ritters Standardwerk „Das Bienenjahr“.

Kerstens Bienchen jedenfalls haben wohl schon mal die verfrühte Frühlingsluft gewittert und sind ausgeflogen. Mit der Bienenstockwaage konnte der Imker den Effekt genau beobachten. Auch aus der Ferne, denn Kersten war über den Jahreswechsel verreist. Das elektrische Gerät hatte die gemessenen Werte von der Bienenstockgewichtsabnahme beim Ausflug der Bienen und der Temperatur gespeichert.

Eigentlich sollten die Pollensammler in diesen Tagen in der „Wintertraube“ ganz dicht im Bienenstock beieinander hocken und so wirksam den winterlichen Temperaturen trotzen. Dass die milden Temperaturen sie jetzt aus dem Stock locken, gefällt dem Eisseler gar nicht. Wenn wirklich schon Frühling wäre, dann wäre dagegen alles in Ordnung. Dann nämlich würden die Honigproduzenten blühende Schneeglöckchen, Krokusse, Weidenkätzchen oder andere Frühblüher als Nahrung vorfinden.

Am Neujahrstag war aber die Vegetation noch lange nicht so weit. Die Bienen finden nichts und kehren ohne Nahrung zurück. „Sie verbrauchen aber die Energie für den Flug und so hat dieser vergebliche Flug eine negative Bilanz für das Volk“, erklärt Kersten. „Das kostet ungeplante Futterreserven im Bienenstock“, befürchtet der Imker. Und das könnn ein Volk schon in einen bedrohlichen Zustand versetzen. Erneut zitiert Kersten einen Fachmann, den Bienenforscher Jürgen Tautz. Der berichtet in seinem Buch „Der Bien: Superorganismus Honigbiene“, „dass die Bienen in der Lage sind, sehr viel zu kompensieren, aber nur bis zu gewissen Grenzen.“ kle

Wärmster Jahreswechsel seit Langem: Mit der Bienenstockwaage kann der Imker verfolgen, wie die Bienen auf das milde Wetter reagieren. © privat