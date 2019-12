Unwetter-Software in Dienst gestellt

+ Arbeit mit der neuen Software: Günter Storch, Leiter der Rettungs- und Feuerwehrleitstelle, sowie Kreisbrandmeister Hans-Hermann Fehling (hinten, von links) blicken Ralf Wiechers über die Schulter. Foto: kfvVERDEN/KÖHLER

Verden – Mit einer kreisweiten Übung wurde der neu beschaffte Unwetter-Client schon getestet. Jetzt wurde die Software bei der Rettungs- und Feuerwehreitstelle im Kreishaus in Dienst gestellt. Die Software biete eine Schnittstelle zur Leitstelle. „Einsätze können direkt an spezielle Computerarbeitsplätze in alle acht Kommunen weitergereicht werden“, erläutert Leitstellenleiter Günter Storch. Unwetterbedingte Einsatzaufkommen könnten in der Leitstelle zentral erfasst und dann bei Bedarf an die Kommunen zur örtlichen Koordination weitergereicht werden.