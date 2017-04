Unvergessliche Erlebnisse

Verden - Die kleine Philine und ihre Schwester Charlotte versuchten schon mal ihr Glück. Sie gehörten am Sonnabend zu den ersten, die nach der Eröffnung der Verdener Stadttombola mit Bürgermeister Lutz Brockmann, Harald Nienaber, Vorsitzender des Kaumännischen Vereins, und die Organisatorin der Tombola, Claudia Bergmann, Lose kauften.

Als Losverkäufer besonders beliebt waren die Schornsteinfeger, die nicht nur die ersten Lose verkauften, sondern, wenn man so will, auch eine extra Portion Glück dazu. „Die Leute glauben fest daran und kaufen lieber bei uns“, berichtete Schornsteinfegerin Susann Radczewske.

Doch auch die Damen und Herren in den Verkaufsbuden waren zufrieden. „Es sind schon viele Kleingewinne rausgegangen“, hieß es. Insgesamt 100 .000 Lose zum Preis von je zwei Euro – drei Lose kosten fünf Euro – sind im Topf und bis zum 1. Juli warten auf die Glückskinder viele attraktive Preise. Jedes dritte Los gewinnt. Und getreu dem Motto „Des einen Pech ist des anderen Glück“ wird der Erlös am Ende wieder karitativen Zwecken in Verden zugutekommen.

+ Diese Schornsteinfegerriege soll Glück bringen: Helge Smidt, Kai Lepakowski, Christoph Gruppe, Susann und Matthias Radczewske verkauften die ersten Lose.

Süßigkeiten, Tiernahrung, Einkaufsgutscheine, aber auch drei schicke Kleinwagen der Marke Kia Picanto, E-Bikes, Unterhaltungselektronik, eine Kreuzfahrt und vieles mehr ist auf der Gewinnliste notiert.

Mit besonderer Ungeduld haben erneut Helga und Gerhard Kuhnt aus Dörverden den Auftakt der Tombola erwartet: „Mein Mann ist schon seit einer Woche ganz hibbelig. Wir haben in den vergangenen Jahren bereits Hunderte von Losen gekauft“, berichtet Helga Kuhnt. Viele Gewinne waren dabei und die, so Helga Kuhn, hätten ihr und ihrem Mann unzählige schöne Stunden beschert. „Die Flusskreuzfahrt in Russland war eine Wucht“, plaudert sie. Aber auch der Besuch der Mailänder Scala, der Semperoper in Dresden oder der Urlaub im Solling seien ihnen unvergessliche Tombola-Erlebnisse, so Kuhnt, die sich auch über eine Niete nie ärgert. „Der Erlös ist ja für den guten Zweck. Nur so zum Vergnügen, wie etwa auf der Domweih, kaufen wir ohnehin nie ein Los.“

Bis zum 1. Juli können die Verdener und die Gäste in der Stadt Fortuna noch herausfordern und an den drei innerstädtischen Verkaufsstellen sowie im E-Center am Holzmarkt, im Rewe-Verbrauchermarkt am Berliner Ring, im Hagebau-Markt Hönisch und bei der Firma VBS im Industriegebiet jede Menge Lose kaufen. nie