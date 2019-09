Auf und davon machte sich eine griechische Landschildkröte in der Stadt Verden, im Bereich der Straßen Am alten Pulverschuppen/Karl-Meier-Weg. Die Tour in behäbigem Tempo endete im Verdener Tierheim, wo der Vierbeiner am 12. September abgeliefert wurde. Mit Grünzeug wird das Reptil dort bestens versorgt, würde sich aber sicherlich freuen, wenn sie zurück in ihr altes Zuhause darf. Foto: wienken

Info Tierheim Verden, Telefon 04230/942020