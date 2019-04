Unterstützung vom Weltmeister

Es läuft alles nach Plan. Per „Crowdfunding“ sammelt der Verdener Luftfahrt-Verein Geld für ein behindertengerechtes Segelflugzeug – und stößt dabei auf vielfache Unterstützung.

Verden – Die Spendenaktion zugunsten des neuen Verdener Ausbildungs-Segelflugzeuges auch für Menschen mit Behinderung zieht bundesweite Kreise. Weltmeister und Europameister unterstützen das Projekt. Matthias Dolderer zum Beispiel, der vor drei Jahren die Red Bull Airrace-Serie gewann. „Making a glider accessible for disabled people? That’s what these guys are working on. Flugplatz-Verden.de“, schrieb er seiner Fangemeinde von Abu Dhabi bis Kanada. „Ein Segelflugzeug für Behinderte zugänglich machen? Daran arbeiten diese Jungs.“

Für diese besondere Geste bedankte sich jetzt ein Team des Verdener Luftfahrt-Vereins auf der Messe Aero in Friedrichshafen am Bodensee. Malte Ehrichs, Dustin Wiemann, Niklas Westermann und Enrico Moritz kamen dabei ins Gespräch mit dem Kunstflieger und vertieften die Vernetzung.

Tatsächlich stößt die Crowdfunding-Kampagne, die der Club auf den Weg gebracht hat, in ungewöhnliche Dimensionen vor, heißt es dazu in einer Pressemitteilung des Vereins. Bei Halbzeit der Aktion sind bereits knapp 5000 Euro eingegangen. „Wir hoffen darauf, dass die Spendenbereitschaft anhält, und wir unser Ziel bis zum Schlusstag 13. Mai erreichen,“ sagt Vorstandsmitglied Sebastian Hayen.

Sogar mit einem eigenen Video hatte sich der fünfmalige Deutsche Meister im Segelkunstflug und zweifache Teilnehmer an World-Games, Markus Feierabend, für das Verdener Projekt engagiert. Zu ihm besteht seit einem Verdener Sommerlager vor einigen Jahren im oberbayerischen Paterzell eine enge Freundschaft. Feierabend hatte eine Reihe Allerstädter zu Trainings-Kunstflügen hoch über Starnberger See und Ammersee mitgenommen und damit unvergessliche Erinnerungen bereitet.