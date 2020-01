526 Unterschriften für Sicherung der Qualität

Vertretung der Lönsweg-Schule beim Kultusminister in Hannover

+ Elternvertreterinnen und pädagogische Mitarbeiterinnen übergaben mit der Landtagsabgeordneten Dörte Liebetruth (2.v.l.) die Unterschriften an Kultusminister Grant Hendrik Tonne (3.v.l.). Mit in Hannover waren Stefanie Lang, Silke Garbelmann, Vorsitzende des Kreiselternrates Petra Dzudzek-Edler, Birgit Stippl und Manuela Hohls (v.l.). Foto: lönsweg

Verden-Hannover – Elternvertreterinnen und pädagogische Mitarbeiterinnen der Grundschule am Lönsweg haben Kultusminister Grant Hendrik Tonne eine lange Liste von 526 Unterschriften übergeben, in der sich die Unterzeichner für die Sicherung der guten Betreuung der Grundschüler in Vertretungssituationen stark machen. Dass er in diesem Bereich Verbesserungen anstrebe, machte Tonne beim Termin im Niedersächsischen Landtag deutlich, den die SPD-Landtagsabgeordneten Dörte Liebetruth eingefädelt hatte.