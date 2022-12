Klinik Verden nach Corona-Ausbruch unter Quarantäne

+ © Klee Von einem Corona-Ausbruch betroffen: Die Aller-Weser-Klinik in Verden. © Klee

Innerhalb weniger Stunden hatte sich die Zahl der Infizierten verdoppelt. Deshalb gilt ab sofort Besuchsverbot. Verschiebbare Operationen werden verlegt

Verden – Die Infektionslage hat sich zugespitzt. In der Aller-Weser-Klinik Verden ist es zu einem Corona-Ausbruch gekommen. Gleichzeitig ist das Personal von einer Viruswelle erfasst. Das führt zu erheblichen Konsequenzen. Ab sofort herrscht ein Besuchsverbot. Darüber hinaus werden sämtliche verschiebbaren Operationen auf einen späteren Zeitpunkt gelegt. Das teilt die Klinik-Leitung mit. „Der Maßnahmenplan greift sofort, um Patienten und Mitarbeiter zu schützen“, hieß es gestern Abend aus der Geschäftsleitung. Den Angaben zufolge hat sich die Zahl der Corona-Infizierten in der Klinik innerhalb nur eines Tages verdoppelt. Konkret waren gestern Abend 22 Patienten betroffen. Sie hatten sich eines PCR-Tests unterzogen und wurden isoliert.

„Wir stehen in Verden gleich vor zwei Herausforderungen“, erklärt der Ärztliche Direktor Dr. Peter Ahrens. Gemeint ist ein Covid-Ausbruch auf Station und eine angespannte Personallage aufgrund eines hohen Krankenstandes.

Die Grippe- und Erkältungswelle belaste beide Häuser, so Ahrens weiter. Die Zahlen sind dabei erschreckend hoch und toppen in vielerlei Hinsicht die Zahlen aus der Vergangenheit. Doch nicht nur Influenza sorgt für personellen Ausfall in der Aller-Weser-Klinik. Auch Erkrankungen wie Scharlach, das Norovirus oder das RS-Virus greifen unter den Mitarbeitenden um sich und sorgen im Umkehrschluss dafür, dass das Krankenhaus eine hohe Auslastung hat.

„Diese Auslastung spüren wir sehr deutlich. In puncto Corona sind wir mittlerweile geübt: Wir haben sofort eine Station ausschließlich für Corona-Patienten eingerichtet, um die betroffenen Patienten isolieren zu können. Unsere Mitarbeitenden sind mit diesen Abläufen vertraut und zudem routiniert im Umgang mit den Betroffenen“, berichtet der Ärztliche Direktor Ahrens.

Aufgrund der aktuellen Situation und um Patienten und Mitarbeiter zu schützen, hat die Aller-Weser-Klinik Verden ein Besuchsverbot ausgesprochen. „Bis zum 21. Dezember 2022 gilt das Besuchsverbot derzeit ausschließlich im Krankenhaus Verden. Dann entscheiden wir, welche Regelung über die Feiertage greift“, erklärt AWK-Geschäftsführerin Marianne Baehr.

Geplante Operationen werden, soweit es die Diagnose erlaubt, vorerst verschoben. Hier befinde sich die Klinik im engen Austausch mit den Patienten, so Baehr weiter. Von der Besuchsregelung ausgenommen sind lediglich schwerkranke Patienten und Patientinnen, die palliativ behandelt werden sowie Bezugspersonen im Entbindungsbereich. Betroffene Familienangehörige können hierzu Kontakt mit dem Krankenhaus aufnehmen. kra