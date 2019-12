Kunsthandwerker auf dem Verdener Weihnachtsmarkt stellen sich vor

Angelika Schiefer und Gerhard Paepke bieten handbemalten Thüringer Weihnachtsschmuck aus Glas an.

Verden - Es dauert nicht mehr lange: In einer Woche steht Heiligabend vor der Tür. Dementsprechend sollten bis dahin auch alle Weihnachtsgeschenke angeschafft sein. Wer aktuell noch auf der Suche nach einer schönen Idee ist, der sollte über den Verdener Weihnachtsmarkt schlendern. Denn dort bieten erneut viele verschiedene Kunsthandwerker ihre selbstgemachten Waren an.

So zum Beispiel Jürgen und Ute Kislat. Gemeinsam verkaufen sie zum ersten Mal Drechselarbeiten auf dem Verdener Weihnachtsmarkt. „Alles, was sie hier sehen, habe ich selbst hergestellt. Das zum Beispiel war mal ein Maiskolben“, erklärt Jürgen Kislat und zeigt auf einen Kugelschreiber. Seit über zehn Jahren stellt er vielerlei Unikate aus Holz her.

+ Jürgen und Ute Kislar bieten Drechselarbeiten auf dem Verdener Weihanchtsmarkt an. © Hustedt

Und hat dabei noch immer viel Spaß: „Es ist ein tolles Hobby. Ich kann so viele verschiedene Ideen umsetzen, egal ob nun Holzschale, Stift, Kerzenständer, Rassel oder Kreisel“, so Kislat, während seine Augen über die Auslage wandern. „Wer ein einzigartiges Weihnachtsgeschenk sucht, ist bei mir genau richtig.“

+ Elke Cox bemalt verschiedenste Keramikfiguren. © Hustedt

Damit wirbt auch die Kunsthandwerkerin Elke Cox. „Seit 15 Jahren bin ich jedes Jahr aufs Neue beim Verdener Weihnachtsmarkt als Anbieterin dabei und verkaufe hier meine Handkeramik. Und es ist immer wieder aufs Neue echt schön“, berichtet sie. An ihrem Stand kommen sowohl Fußballfans auf ihre Kosten, als auch Liebhaber präziser Handarbeit. Viele kleine Figuren, unter anderem Werder-Kerzen oder rote Weihnachtsmänner, versammeln sich auf ihrer Auslage. Allesamt hat Cox sie selbst gegossen und anschließend mit einer speziellen Farbe gestaltet.

+ Selbstbemalte Blumentöpfe mit einem Kolben für Vögel drin. © Hustedt

„Das ist jetzt seit gut 20 Jahren mein liebstes Hobby“, lacht Cox. Auf die Idee kam sie damals über einen Malkurs. „Das hat mir so gut gefallen, dass ich danach unbedingt weiter kreativ tätig sein wollte. Schließlich habe ich einfach verschiedene Techniken ausprobiert, bis ich beim Keramikmalen angelangt war.“ Cox bietet aber nicht nur fertige Figuren an, auch Einzelarbeiten können bei ihr in Auftrag gegeben werden.

Wer Kunst lieber auf einer Leinwand sieht, ist an Sabrina Paepkes Stand an der richtigen Adresse. Die freiberufliche Künstlerin gestaltet Ölgemälde, die sie als kleine Kunstdrucke in Postkartengröße verkauft. Die 39-Jährige nimmt ebenfalls Auftragsarbeiten an. Weitere Informationen dazu können unter www.sabrina-paepke.de gefunden werden.

+ Klaus Müller verkauft selbst gemachte Seifen. © Hustedt

Selbstgemachte Seife aus Speise- und ätherischen Ölen bietet Klaus Müller aus Bremen an. Er verkauft seit gestern zum dritten Mal auf dem Verdener Weihnachtsmarkt. „Jede Seife hat ihre ganz eigene Funktion, oder richtet sich eben spezifisch an die Nase“, erklärt Müller.

Gerhard Paepke, ebenfalls einer der Anbieter und gleichzeitig Organisator des Kunsthandwerkermarkts, ist zufrieden: „Dieses Jahr konnten wir wirklich wieder etwas ganz besonderes für alle Besucher auf die Beine stellen. Die Auswahl ist vielfältig und die Verkäufer zufrieden“, so Paepke. Zusammen mit Angelika Schiefer bietet er Thüringer Christbaumschmuck aus Glas aus dem Erzgebirge an. „Es lohnt sich zu kommen und dem Weihnachtsmarkt einen Besuch abzustatten“, so Paepke abschließend.

Weitere Informationen

und alle Veranstaltungen gibt es im Internet unter www.weihnachtsmarkt-verden.de/veranstaltungen/.

Die Öffnungszeiten des Verdener Weihnachtsmarktes

Der Verdener Weihnachtsmarkt läuft noch bis zum Sonntag, 29. Dezember. Die Öffnungszeiten lauten montags bis donnerstags, von 11 bis 20 Uhr, freitags und samstags, von 11 bis 21 Uhr, und sonntags, von 13 bis 20 Uhr. Am ersten Weihnachtstag (Mittwoch, 25. Dezember) hat der Markt geschlossen. Der Kunsthandwerkermarkt hat bis zum Sonntag, 22. Dezember, geöffnet. Danach werden die Buden geschlossen.