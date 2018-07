Ein ungewöhnliches Shooting: Für Leckerlies tun sie alles

Momentaufnahmen im Hundeleben

+ Ein Bild wie gemalt: Podenco Andaluz-Hündin „Fada“ in der Erwartung auf einen kleinen Genuss. - Foto: Christian Vieler

Verden - Schnappschüsse der besonderen Art gab es beim Fachgeschäft Zoo & Co in Verden im Rahmen einer Aktion des Tierfutterherstellers Josera zu gewinnen. Am Sonnabend wurden die außergewöhnlichen Bilder des Fotografen Christian Vieler an die glücklichen Gewinner übergeben.