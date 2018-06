Autotransporter kippt auf der A27 um: Vollsperrung bis in den Mittag

Walsrode/Verden - Nach einem Unfall auf der A27 zwischen Verden-Ost und Walsrode-West musste die Autobahn am frühen Freitagmorgen gesperrt werde. Die Sperrung wird voraussichtlich bis in den Mittag andauern.

Gegen 4.40 Uhr kam ein 22-jähriger Fahrer eines Autotransporters aus ungeklärter Ursache zunächst nach rechts von der Fahrbahn ab, teilt die Polizei mit. Beim Gegensteuern verlor er die Kontrolle über den Lkw mit Anhänger, so dass das Fahrzeug mit der Mittelschutzplanke kollidierte. Während der Anhänger daraufhin abriss und auf der A27 umkippte, kam der Lkw erst im rechten Seitenraum neben der Autobahn zum Stehen.

Der Autotransporter war mit acht neuen VW beladen. Es entstand erheblicher Sachschaden, der Fahrer blieb unverletzt. Nach dem Unfall musste die Autobahn ab Verden-Ost in Richtung Walsrode aufgrund der Bergungsarbeiten komplett gesperrt werden. Die Vollsperrung dauert aktuell an und wird vermutlich erst in der Mittagszeit aufgehoben.