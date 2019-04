Unfall auf Rewe-Parkplatz in Verden: 81-Jährige angefahren

Ursache unklar

Ein Rettungshubschrauber wurde eingesetzt, um das 81 Jahre alte Unfallopfer in ein Krankenhaus zu transportieren.

Ein schwerer Unfall ereignete sich am Mittwochmittag auf dem Parkplatz des Rewe-Marktes am Berliner Ring in Verden. Eine 81 Jahre alte Frau ist dabei von einem Lastwagen angefahren worden.