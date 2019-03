Mann beim Überqueren der Straße angefahren und schwer verletzt

Ein 74 Jahre alter Mann ist in Verden von einem Auto angefahren worden. Der Senior wollte eine Straße überqueren und wurde schwer verletzt.

Verden - Der 74-jährige Fußgänger querte am Freitag gegen 15.10 Uhr den Fußgängerüberweg am Nordertorkreisel zusammen mit seiner Ehefrau, heißt es in einer Meldung der Polizei. Als er sich nahezu mittig des Fußgängerüberweges befand, fuhr ein 87-Jähriger mit seinem VW Golf aus dem Nordertorkreisel in Richtung Innenstadt. Der Fußgänger wurde vermutlich übersehen und es kam zum Zusammenstoß.

Der Fußgänger wurde laut Angaben der Polizei schwer verletzt und durch den Rettungsdienst dem Krankenhaus zugeführt. Seine Ehefrau und der Fahrer des VW Golf blieben unverletzt.

