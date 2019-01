Beim Abbiegen: Autofahrer übersieht 17-jährige Radfahrerin

Verden - Eine 17 Jahre alte Radfahrerin ist in Verden von einem abbiegenden Auto erfasst und leicht verletzt worden.

Die 17-Jährige erlitt die Verletzungen bei dem Zusammenprall am Dienstagabend auf dem Berliner Ring, heißt es in einer Meldung der Polizei. Ein Rettungswagen brachte die Jugendliche in ein Krankenhaus.

Gegen den Fahrer des Autos, einem 19-jährigen Fahranfänger, leitete die Polizei Ermittlungen wegen fahrlässiger Körperverletzung ein. Er hatte die querende Radfahrerin beim Abbiegen von der Siemensstraße auf den Berliner Ring nach Angaben der Polizei übersehen.

