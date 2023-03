Junge Frau stirbt nach Unfall auf A27 bei Bremen: Polizei ermittelt mutmaßlichen Tot-Raser

Von: Marcel Prigge

Nach dem tragischen Tod einer jungen Frau nach einem Unfall auf der A27 bei Bremen, hat die Polizei nun einen Verdächtigen ermittelt.

Bremen/Verden – Es ist ein Unfall, der Menschen in ganz Norddeutschland erschütterte: Am 18. März 2023 ist eine 28-jährige Bremerin mit ihrem Smart auf der A27 bei Bremen in die Leitplanke geschleudert worden, nachdem ihr ein blauer SUV hinten aufgefahren war.

Die junge Frau starb nach dem Auto-Unfall im Krankenhaus, der Mann im SUV fuhr weiter, stellte seinen Wagen an der Autobahn ab und flüchtete zu Fuß. Jetzt verzeichnet die Polizei die ersten Ermittlungserfolge. Bei dem flüchtigen SUV-Fahrer soll es sich um einen 33-Jährigen aus dem Landkreis Rotenburg handeln.

Junge Frau stirbt auf A27 bei Bremen: SUV-Fahrer stellt Wagen ab und flüchtet zu Fuß

Was genau war geschehen? Am Samstagabend, 18. März 2023 gegen 19:30 Uhr, fuhr die Smartfahrerin auf der A27 hinter der Anschlussstelle Langwedel im Landkreis Verden Richtung Walsrode. Kurz hinter der Rastanlage Goldbach fuhr aus bisher ungeklärten Gründen der Fahrer des Skoda-SUV auf den Wagen der Bremerin auf.

Diese wurde in die Außenschutzplanke geschleudert und in ihrem Fahrzeug eingeklemmt. Ersthelfer, Polizei und Rettungskräfte kümmerten sich um die Frau, bis sie in ein Krankenhaus gebracht wurde. Dort erlag sie am Sonntag darauf ihren Verletzungen.

Die 28-jährige Frau wurde in ihrem Smart eingeklemmt und lebensgefährlich verletzt. Sie starb wenig später in einem Krankenhaus. © Feuerwehr Langwedel

Der Fahrer des Skoda prallte ebenfalls in die Leitplanke, setzte dann aber seine Fahrt mit dem beschädigten Fahrzeug fort. Rund einen Kilometer hinter der Unfallstelle stoppte er auf dem Standstreifen und flüchtete zu Fuß weiter. „Trotz umfangreicher Suchmaßnahmen konnte der flüchtige Fahrer nicht angetroffen werden“, heißt es in einem ersten Bericht der Polizeiinspektion Verden.

SUV prallt auf Smart und tötet 28-Jährige: Polizei ermittelt gegen 33-jährigen Rotenburger

Jetzt kann die Polizei erste Ermittlungserfolge vermelden: Zurzeit wird gegen einen 33 Jahre alten Mann aus dem Landkreis Rotenburg ermittelt, berichtet Pressesprecher Henryk Niebuhr von der Polizeiinspektion Verden / Osterholz auf Nachfrage von kreiszeitung.de. Ermittelt werde wegen fahrlässiger Tötung, unterlassener Hilfeleistung sowie des unerlaubten Entfernens vom Unfallort.

„Die Ermittlungen laufen weiter auf Hochtouren“, so Niebuhr weiter. Zurzeit könne weder gesagt werden, wie der blaue SUV vorgefunden wurde, noch wie die Ermittler auf den 33-Jährigen stießen. „Der Sachverhalt muss genau geprüft werden. Bei solchen Delikten müssen intensive Ermittlungen geführt werden“, sagt der Pressesprecher. Zurzeit liegt kein Haftbefehl gegen den 33-jährigen Rotenburger vor.