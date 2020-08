Nach schwerem Unfall auf A27: 20-Jähriger zieht Opfer aus brennendem Auto

Dem beherzten Eingreifen eines 20-jährigen aktiven Soldaten verdankt ein Autofahrer auf der A 27 sein Leben. Der Bundeswehrangehörige war in der Nacht auf Sonnabend als erster auf die Unfallstelle zwischen den Auffahrten Walsrode West und Verden Ost zugekommen und setzte sich couragiert ein.

Verden/Kirchlinteln – Der allein im Unfallauto sitzende Fahrer wurde in eine Klinik gebracht. Beamte der Autobahnpolizei Langwedel vermuten einen Reifenplatzer am Fahrzeug des 31-jährigen Autofahrers als Ursache des Verkehrsunfalls. Gegen 1.18 Uhr war der Wagen nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. Als die ersten Feuerwehrkräfte an der Einsatzstelle eintrafen, fanden sie das Auto bereits in voller Ausdehnung in Brand vor, wie es in einer Pressemitteilung heißt. Der Wagen hatte sich überschlagen, einige Bäume touchiert und war anschließend auf dem Dach liegend in Brand geraten. Das Feuer dehnte sich bereits im Böschungsbereich der Autobahn aus und war im Begriff in den angrenzenden Wald zu laufen.

Unfall A27: Feuerwehr verhindert Waldbrand

Durch die Feuerwehr wurde umgehend ein umfangreicher Löschangriff gestartet. So gelang es nicht nur den Unfallwagen abzulöschen, auch ein ausgedehnter Waldbrand konnte den Angaben zufolge noch verhindert werden. Die Löscharbeiten wurden teilweise unter Atemschutz durchgeführt.

Im weiteren Verlauf des Einsatzes wurde auch Löschschaum wurde für die Brandbekämpfung eingesetzt. Der Fahrer des Wagens wurde noch vor Ort vom Rettungsdienst behandelt und anschließend in eine Klinik transportiert. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Die letzten Kräfte der Feuerwehr konnten nach rund drei Stunden ihren Einsatz beenden.