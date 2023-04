Unfälle im Kreis Verden: Radler traf’s besonders schwer

Von: Heinrich Kracke

Ein Mensch gestorben, fünf Personen schwer verletzt: Einer der tragischsten Unfälle kreisweit ereignete sich im Sommer auf der Verdener Straße in Achim-Uesen. © Butt

Im Landkreis Verden sind die Unfallzahlen gestiegen. Acht Todesopfer waren vergangenes Jahr zu beklagen. „Handy am Steuer“ bleibt ein Problem.

Verden/Achim – Die Zahl der Todesopfer ist gestiegen, die Unfallzahlen sind es kreisweit auch, überdurchschnittlich viele schwere Verletzungen zogen sich Radfahrer zu und am häufigsten krachte es in der Stadt Verden. Das geht aus der Unfallstatistik des vergangenen Jahres hervor, die Polizei und Landkreis Verden gestern vorlegten. Allerdings liegen die Werte noch deutlich unter denen der Jahre 2017 bis 2019.

Für Antje Schlichtmann, Leiterin der Polizeiinspektion, kommt die Entwicklung nicht sonderlich überraschend. „Nach Corona sind die Menschen insgesamt wieder mehr unterwegs, auch mit dem Auto, Motorrad oder Fahrrad.“ Insbesondere den sogenannten Risikogruppen, wie Ältere oder Radfahrer wolle die Polizei Unterstützungsangebote unterbreiten und zudem häufige Unfallursachen in den Fokus nehmen.

Die Zahl der Todesopfer stieg im Vergleich zum Vorjahr um eines auf acht. Eine Person kam auf der Autobahn ums Leben, fünf außerorts und zwei innerhalb geschlossener Ortschaften. Immerhin: Kein tödlicher Unfall wurde an einer sogenannten Unfallhäufungsstelle festgestellt.

Mit 103 Menschen wurden vergangenes Jahr sechs Personen mehr schwer verletzt als im Vorjahr. Besonders betroffen waren die Nutzer zweirädriger Fahrzeuge. Ein Motorradfahrer kam im Landkreis Verden ums Leben. Schwerverletzt wurden bei Unfällen 36 Zweiradfahrende. Dies entspricht einem Anteil von rund 35 Prozent der Schwerverletzten (2021: rund 40 Prozent), und das, obwohl nur bei gut acht Prozent aller Unfälle kreisweit eine Zweirad-Beteiligung festzustellen war. 215 Radler wurden leicht verletzt.

Die Gesamtunfallzahl im Landkreis Verden ist im Vergleich zum Vorjahr um rund 2,7 Prozent auf 4 083 gestiegen (2021: 3 976) und liegt damit unter dem landesweiten Trend. In ganz Niedersachsen stiegen die Unfälle um 4,1 Prozent. Die meisten Unfälle wurden in den Städten Verden (1 121) und Achim (945) verzeichnet, die wenigsten in der Gemeinde Dörverden mit 178. Im Bereich der Autobahnen des Landkreises Verden kann ein Anstieg von rund 10,5 Prozent auf 567 Verkehrsunfälle verzeichnet werden. Insgesamt liegen diese Unfälle jedoch deutlich unter dem Höchstwert der vergangenen zehn Jahre.

„Ungenügender Sicherheitsabstand“ sowie „Fehler beim Wenden und Rückwärtsfahren“ stellen mit 1 201 Fällen die Hauptunfallursachen dar. Bei letzteren handelt es sich häufig um sogenannte Parkplatzunfälle, die oftmals mit eher geringen Sachschäden einhergehen. Allerdings tritt hier häufig das Phänomen der Unfallflucht auf.

Mit 816 polizeilich registrierten Wildunfällen ist dieser Anteil etwas geringer als im Vorjahr (2021: 904).

Auf Ablenkung innerhalb des Fahrzeugs dürfte zudem erneut eine Vielzahl von Unfällen zurückzuführen sein. Hierunter können Unfälle fallen, bei denen Verkehrsteilnehmer beispielsweise in einer Kurve geradeaus fahren, innerorts am Fahrbahnrand geparkte Fahrzeuge touchieren oder auf einer Autobahn auf einen vorausfahrenden Lkw auffahren. Die Registrierung und klare Zuordnung zu dieser Unfallursache gestaltet sich im Rahmen der polizeilichen Unfallaufnahme als schwierig, da es häufig an konkreten Beobachtungen Dritter fehlt und die Verursachenden wahrscheinlich häufig diesen Grund der Unfallursache verschweigen.

Die Anzahl der festgestellten „Handyverstöße ohne Unfall“ durch die Polizei lässt einen solchen Rückschluss jedoch zu. „Vor allem im Bereich ‚Handy am Steuer‘ wollen wir weiterhin Verstöße ahnden und auch mit technischen Mitteln entsprechende Verhaltensweisen aufhellen“, betont Polizeidirektorin Antje Schlichtmann.

In der Risikogruppe der jungen Fahranfänger zwischen 18 und 24 Jahren registrierte die Polizei im Jahr 2019 22 Schwerstverletzte (schwer verletzt und getötet). In den Jahren 2020 und 2021 sanken die Zahlen auf 15 beziehungsweise elf Schwerstverletzte. 2022 verzeichnet der Landkreis Verden erneut 22 schwerverletzte Personen infolge von Verkehrsunfällen und somit elf mehr als im Vorjahr. Eine Senkung konnte allerdings in der Risikogruppe Senioren über 64 Jahren registriert werden. In dieser Kategorie wurden 20 Fälle festgestellt (2021: 25).