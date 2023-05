Teil der Beute vom Tankstellenraub in Verden gleich versoffen und verzockt

+ © Privat Schon vor sieben Jahren die Tankstelle überfallen: Der 28-jährige Angeklagte. © Privat

Verden – Keine vier Monate nach einem Tankstellenüberfall am Berliner Ring muss sich ein 28-Jähriger bereits vor dem Verdener Landgericht wegen schwerer räuberischer Erpressung verantworten. Der Prozess startete gestern mit einem Geständnis. Dabei kam zur Sprache, dass der Mann dieselbe Tankstelle schon am ersten Weihnachtstag 2016 überfallen hatte. So wie im aktuellen Fall soll er damals eine Soft-air-Pistole verwendet haben.

Wegen der damaligen Tat wurde der gebürtige Achimer im März 2017 am Verdener Amtsgericht zu drei Jahren und zwei Monaten Haft verurteilt. Nachdem er die Strafe komplett im Gefängnis verbüßt hatte, war er bei seiner neuen Freundin in Dörverden untergekommen.

„An dem Tag hatte ich eh schon schlechte Laune“, begann der Angeklagte gestern seine Aussage. Er habe sich zunächst bemüht, einen Vorschuss aufs Bürgergeld zu bekommen, jedoch nur einen Lebensmittelgutschein über 50 Euro erhalten. Danach habe er mit einem Freund getrunken

Unter dem Druck, den Mietanteil und andere Rechnungen nicht zahlen zu können, sei er an diesem 20. Januar auf die „blöde Idee“ des Überfalls gekommen. „Ich hatte Angst, dass ich aus der Wohnung fliege und meine Freundin verliere“, so seine Erklärung.

Er will sich dann aus einem Wald die Softair-Pistole eines Freundes geholt haben. Mit dem Fahrrad seiner Freundin sei er zu der Tankstelle am Berliner Ring geradelt. In dem direkt angrenzenden Verbindungsweg habe er erst noch auf einer Mauer gesessen und überlegt, was er machen soll. „Verliere ich meine Freundin? Wie bezahle ich meine Miete und wie finanziere ich meine Sucht?“, habe er sich gefragt und die „schnellste Lösung“ in dem Tankstellenüberfall gesehen.

Unmaskiert und mit dem auffälligen Fahrrad wurde er vorher schon gefilmt, was hilfreich bei den Ermittlungen war. Allerdings waren die Aufnahmen der Überwachungskameras zumindest damals noch von so schlechter Qualität, dass ihn nicht mal der bei der ersten Tat zuständige Kriminalhauptkommissar erkannte.

Zirka um 16 Uhr betrat der Räuber den Verkaufsraum. „Geld her“, habe er die Mitarbeiterin aufgefordert. Die Waffe hielt er für die gestern 60-Jährige deutlich sichtbar vor seinen Körper. „Ob er sie verarschen wolle“, soll die erste Reaktion der Frau gewesen sein.

Mit rund 750 Euro Beute radelte er nach Dörverden zurück. Die nie aufgefundene Waffe will er unterwegs in einen Graben geworfen haben. Einen Teil der Kohle habe er direkt danach versoffen und damit gezockt.

Wenige Tage später hätte er bei einem Unternehmen in der Max-Planck-Straße anfangen können und dort suchten ihn während eines Praktikums auch der bei der ersten Tat zuständige Kriminalhauptkommissar mit einem Kollegen auf. Zuvor hatten sie verschiedene weitere Personen überprüft und dann den jetzigen Angeklagten in Betracht gezogen.

Bei der Firma sei ihnen zunächst das Fahrrad aufgefallen. Dann entsprachen auch noch die Jacken des Verdächtigen der Täterkleidung. Die Ermittler sahen einen dringenden Tatverdacht und nahmen den jetzigen Angeklagten mit.

Auf dem Weg zur Polizei habe er die Tat noch bestritten. „Wir haben ihm die Aufnahmen von der Videoüberwachung gezeigt“, berichtete der Ermittler in dem Prozess. Dann habe der 28-Jährige die Tat zugegeben. Rechtlichen Beistand habe er zunächst nicht gewollt. „Er meinte, dass ihm ein Rechtsanwalt auch nicht helfen kann.“

Der Prozess wird am 24. Mai fortgesetzt und eventuell dann auch schon beendet. wb