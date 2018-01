150 Jahre Tanzschule Beuss in Verden: Schüler und Lehrer haben immer ihren Spaß gehabt

„Und schon haben Sie das Wildschwein erlegt“

+ Auch die Gäste hoben ihr Glas mit den besten Wünschen für die Familie Beuss und ihre Tanzschule.

Verden - 150 Jahre Tanzschule Beuss in Verden-Borstel: Das ist ein ganz besonderer Geburtstag, der am Wochenende gleich mit mehreren Veranstaltungen voller Emotionen, Nostalgie und rührenden persönlichen Begegnungen gefeiert wurde. Den Auftakt dazu machte am Sonnabendvormittag der Jubiläumsempfang, an dem neben Landrat Peter Bohlmann, dem Verdener Bürgermeister Lutz Brockmann und Ortsbürgermeister Jürgen Weidemann auch Vertreter des öffentlichen Lebens, Geschäftsfreunde und -partner, Tanzkreismitglieder und eine große Delegation vom Tanzclub Rot-Weiß Soltau teilgenommen haben, für den Jürgen Beuss 45 Jahre als Trainer tätig war.