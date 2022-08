„Und gern kreative Berufe in die Innenstadt“

Von: Heinrich Kracke

Barrierefreiheit ist einer der Punkte in Verdens Innenstadt: Bürgermeister Brockmann (l.) im Gespräch mit dem Behindertenbeauftragten Lars Schmidtke in der Fußgängerzone. © Kracke

Verdens Bürgermeister Brockmann äußert sich im Sommerinterview über die Pläne in der Innenstadt.

Verden – Für die zukunftsfähige Gestaltung der Innenstadt stehen der Stadt Verden bis zum Jahr 2027 rund 6,5 Millionen Euro aus europäischen Töpfen, aus Bundes- und Landesmitteln zur Verfügung. Wie das Geld sinnvoll investiert werden soll, darüber äußert sich Bürgermeister Lutz Brockmann in Teil eins des Sommerinterviews. Die Fragen stellte Heinrich Kracke.

Welche Projekte sind Ihnen in den kommenden Jahren besonders wichtig?

Lutz Brockmann: Wichtig ist eine zukunftsweisende Stärkung der Stadtfunktionen. Es geht um mehr Kunden und Gäste, mehr Umsatz und Wertschöpfung für die Innenstadtbetriebe, damit die historische Altstadt mit den vielen Baudenkmalen ein attraktiver Standort bleibt. Für eine lebendige Innenstadt sind neben Investitionen in Bauwerke auch Starthilfen für neue Innenstadtbetriebe und innovative Ideen im Bereich Gewerbe, Dienstleistungen und kreative Berufe wichtig. Daher ist es ein großer Vorteil, dass die Fördermittel „Resiliente Innenstadt“ zum Beispiel für Machbarkeitsstudien eingesetzt werden können.

Das Geld wollen Sie aber hoffentlich nicht nur in auswärtige Beratungsbüros stecken?

Das Projekt „Probierstadt“ wirkt dank einer gezielten Fachberatung zum Auftakt. Fachbüros unterstützen beim Blick über den Tellerrand und machen uns die Erfahrungen aus anderen Städten nutzbar. Das Förderprojekt „Probierstadt“ hat die Eröffnung mehrerer neuer Läden bewirkt.

Wir müssen die Fördermittel zukunftsweisend nutzen, um Verden auf absehbare Herausforderungen gut vorzubereiten. Die Bundesförderung für die Erweiterung Allerpark erfolgt zur Verbesserung des Stadtklimas und der Bundeszuschuss für den Syndikatshof zum Ausbau des Baudenkmals als Lernort zur Demokratiebildung.

Das alles klingt jetzt aber stark nach Gießkannenprinzip, und das war noch nie gut.

Eine zukunftsweisende Innenstadt erfordert Maßnahmen in vielen Bereichen. Die neue Innenstadtstrategie gibt hierfür eine gute Orientierung. Dieser Masterplan Innenstadt wurde mit breiter Beteiligung erarbeitet, vom Stadtrat beschlossen und überzeugte im Landesförderwettbewerb. Über die Verwendung des Förderbudgets von 3,95 Millionen Euro entscheidet künftig die Steuergruppe mit 21 Personen mit Vertretung von Wirtschafts- und Sozialakteuren.

Stadt und Land haben gute Rahmenbedingungen geschaffen, jetzt gilt es diese Chancen für Verden zu nutzen. Beispielsweise brauchen die zahlreichen Verdener Industrieunternehmen Dienstleistungen wie Marketing oder IT. Die Kreativwirtschaft ist ein wachsender Wirtschaftszweig, der gut in eine lebendige Innenstadt passt und zur Belebung beiträgt. Dazu gehören auch Tagungen oder Geschäftsessen. Die Stärkung der Innenstadt als Zentrum für die Region verbessert auch die Lebensqualität für uns alle.

Und damit wollen Sie einen weiteren Kaufkraftzufluss generieren?

Richtig! Eine Innenstadt mit wichtigen Funktionen zieht Kaufkraft aus dem Umland. Verden hat noch einen vergleichsweise guten Kaufkraftzufluss. Um die Kaufkraftbindung zu halten, bedarf es allerdings eines ständigen Einsatzes. Vorteilhaft ist, dass vielen Touristen und Gästen die Verdener Innenstadt gefällt und die vielen inhabergeführten Geschäfte hervorheben. Wir in Verden stören uns im Wandel eher über Leerstände. Zwei neue Leerstände bieten jetzt die Chance für neue Angebote.

Außenstehende schlagen immer wieder eine Digitale Stadt vor. Die Unternehmen bieten ihre Produkte auf einer gemeinsamen Homepage an. Verden hat diesen Weg diskutiert und bisher nicht gestartet. Wie soll es weitergehen?

Aus dem Rat kommt das Ziel, einen Online-Marktplatz für Verden zu entwickeln. Das ist ein ganz dickes Brett. Daher lassen wir uns von dem Stadtmarketing-Experten der Cima zu den bundesweiten Erfahrungen beraten. Die Herausforderung liegt in einer starken digitalen Frequenz für lokale, digitale Marktplätze. Das geht nur mit Zusatz-Anreizen, wie einem Lieferdienst oder mit aktuellen Nachrichten. Doch ist es nicht sinnvoll mit hohen Aufwand, etwa der Verdener-Aller-Zeitung, mit einem weiteren Nachrichtenangebot Konkurrenz zu machen. Eine erfolgreiche digitale Innenstadt braucht ein Bündeln lokaler Kräfte. Mit den Fördermitteln kann 2023 die verlässliche Zusammenarbeit abgestimmt werden und nach der Organisation der Aufgabenteilung die Startphase finanziert werden.

Alles noch sehr unkonkret. Genauer geht es nicht?

Die Cima hat festgestellt, dass viele Verdener Betriebe digital gut aufgestellt sind. An einem online-Marktplatz zeigen jedoch noch zu wenig Verdener Geschäfte ein Interesse. Aus den vielen Gesprächen erfolgt die Empfehlung, als ersten Schritt die Website „Einkaufen in Verden“ und „Verden-hats“ zu bündeln. Ein wirksamer weiterer Schritt ist ein Online-Einkaufsgutschein, den beispielsweise Betriebe leicht als Weihnachtsgeschenk einsetzen können. Der Kaufmännische Verein hat jetzt den digitalen Verkauf des Einkaufsgutscheins eingeführt, ein Online-Gutschein geht darüber weit hinaus.

Mit Gutscheinen allein ist es aber nicht getan.

Das entscheidende Ziel für alle Innenstadt-Maßnahmen ist mehr Frequenz. Hierzu gibt es seit vielen Jahren bewährte Veranstaltungen und seit Corona die neue Veranstaltungsreihe AllerKultur. Die Leute wissen, in Verden ist immer was los. Hier kann ich Leute kennenlernen. Diese Vielfalt der Veranstaltungen und die Aufenthaltsqualität der Plätze wollen wir weiterentwickeln. In der Kinderbeteiligung kam der Wunsch, nach mehr Grün in der Stadt. Der Masterplan sieht einen neuen öffentlichen Garten nördlich vom Syndikatshof vor und die Aufwertung von Parkplätzen mit Straßenbäumen. Bereits beschlossen sind drei neue kleinere Innenstadtgärten, diese blühenden, ruhigeren Verweilorte werden bis Ende März 2023 angelegt. In den kommenden Wochen folgt die Beratung zu Baumpflanzungen auf dem Johanniswall, abgestimmt zum Aufbau der Domweih.