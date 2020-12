Und dann doch 67 Neuinfizierte über die Feiertage

Die ganze Enthaltsamtkeit über Weihnachten vergebens? / Amtsärztin relativiert

Verden/Achim – Die Geschäfte geschlossen, die Gaststätten dicht, private Treffen scharf eingeschränkt, und dennoch meldet das Gesundheitsamt des Landkreises 67 Neuinfektionen über die Festtage. Die ganzen Vorsichtsmaßnahmen also für die Katz? Amtsärztin Jutta Dreyer relativiert. „Positiv getestet wurden vor allem Kontaktpersonen, die schon unter Quarantäne standen“, sagt Dreyer auf Nachfrage. Zwei Problemgruppen waren es, die über die Feiertage in den Fokus fielen. „Infektionen spielen sich weiterhin in den Familien ab“, sagt die Leiterin des Gesundheitsamtes, „das zieht sich oftmals über Wochen hin“. Ein nächster Krisenherd finde sich in den Alten- und Pflegeheimen. „Das ist die vulnerabelste Gruppe, die verletzlichste und störanfälligste Ansammlung von Menschen.“ Die Lage, sagt Jutta Dreyer, „ist in diesem Bereich nicht beruhigend.“