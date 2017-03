Unbekannter schlägt Autoscheiben ein

Verden/Borstel - Diverse Autoscheiben schlug ein bislang unbekannter Täter in der Nacht auf Donnerstag in Verden ein. Das teilt die Polizei am Freitag mit.

Der Langfinger schlug in den Straßen Borsteler Trift, Borsteler Dorfstraße, Am Hackfeld, Veern Diek, Lüneburger Weg, Lindenkamp und Am Hubertushain zu. Bei den insgesamt acht betroffenen Autos zerstörte er jeweils eine Seitenscheibe. Anschließend stahl er aus den Innenräumen unter anderem CDs, Kugelschreiber und Kleingeld. Unterschiedliche Fabrikate wurden angegriffen, der Täter legte sich nicht auf eine Marke fest. Die Polizei Verden ermittelt in allen Fällen wegen schweren Diebstahls. Hinweise werden unter Telefon 04231/8060 entgegengenommen.

