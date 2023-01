Unbekannter raubt Taxi-Fahrer in Verden aus

Von: Fabian Raddatz

Ein Unbekannter hat am Sonntagabend einen 76 Jahre alten Taxi-Fahrer in Verden überfallen und ausgeraubt. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Verden – Die Polizei in Verden sucht nach einem Raubüberfall nach Zeugen: Demnach überfiel ein bislang unbekannter Täter einen Taxi-Fahrer am späten Sonntagabend, gegen 23:30 Uhr, an der Straße Holzmarkt. „Der Vorfall ereignete sich auf dem Teilstück zwischen den Zufahrten zu Supermarkt und Denkmal“, schreibt die Polizei in einem Bericht.

Ein unbekannter Täter hat am späten Sonntagabend einen Taxi-Fahrer in Verden ausgebraubt. (Symbolbild) © Swen Pförtner

Auf dem Bahnhofsvorplatz an der Bahnhofstraße sei der Unbekannte ins Taxi gestiegen. Kurz darauf bedrohte er den 76-jährigen Taxifahrer während der Fahrt, erbeutete ein Telefon. Anschließend floh der Täter unerkannt durch die Bahnunterführung in Richtung Lindhooper Straße. Der Taxifahrer wurde bei dem Überfall leicht verletzt.

Unbekannter raubt Taxi-Fahrer in Verden aus: Polizei sucht Zeugen

Der bisher unbekannte Täter wird als männlich, zirka 1,65 Meter groß und zwischen 20 und 30 Jahre alt beschrieben. Der Täter habe dunkle Haare gehabt und eine Mütze getragen. Ferner habe er eine dunkle Jacke mit Kapuze getragen, wobei er die Kapuze aufgesetzt und über die Mütze gezogen hatte. Außerdem habe der Täter eine dunkle Hose und im Gesicht eine schwarze FFP2-Maske getragen.

Die Polizei sucht nun nach Zeugen. Diese werden gebeten, Hinweise bei der Polizei Verden unter 04231/8060 mitzuteilen.