Graffiti mit Farbbeuteln beschädigt

Fremdenfeindlicher Hintergrund nicht ausgeschlossen

© Polizei

Verden - Unbekannte Täter haben in der Nacht zu Mittwoch Farbbeutel gegen das Graffiti an der Bahnüberführung an der Achimer Straße in Verden geworfen. Das bunte Wandbild wurde durch die Farbe erheblich beschädigt. Das teilt die Polizei mit.

Einen fremdenfeindlichen Hintergrund schließen die Beamten nicht aus, denkbar sei aber auch ein "schlicht sinnloser Vandalismus".

© Polizei

Der Zentrale Kriminaldienst der Polizeiinspektion Verden/Osterholz hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen. Hinweise von möglichen Zeugen werden unter Telefon 04231/8060 entgegengenommen.