Mehrweg in Verden: Plastikbecher gegen die Umweltverschmutzung

Von: Florian Adolph

McDonald’s Franchise-Nehmer für Verden, Uwe Breitkopf, präsentiert die verschiedenen Mehrwegbecher. © Florian Adolph

Um Verpackungsmüll zu vermeiden, müssen auch Restaurants und Imbisse in Verden Mehrwegbehälter als Alternative zum Einweg anbieten.

Verden – Seit Anfang Januar herrscht eine Mehrwegangebotspflicht in Deutschland, soll heißen, dass Restaurants, Cafés, Imbiss- und Fastfoodketten neben Einweg- nun auch Mehrwegverpackungen als Alternative anbieten müssen. Dies soll die Produktion von Verpackungsmüll senken und so die Umwelt schonen. Für den Kunden dürfen die Mehrwegverpackungen nicht teurer sein, als das Einweg-Angebot, Die Regel gilt allerdings nur für Betriebe die mehr als fünf Beschäftigte oder mehr als 80 Quadratmeter Verkaufsfläche haben. Kleinere Läden müssen aber auf Wunsch ihre Gerichte und Getränke in ein vom Kunden mitgebrachtes Mehrweg-Gefäß packen.

Von der neuen Regelung sind natürlich auch einige Verdener Betriebe betroffen. Manche der Befragten Mitarbeiter sind allerdings noch unsicher ob die Regeln für sie gelten und so mancher hat auch noch gar nicht davon gehört.

Mehrwegbecher bei McDonald‘s und Co.

Die Mundfein Pizzawerkstatt gehört zu denjenigen, die Mehrweg-Gefäße anbieten müssen. „Wir haben noch nicht geschafft es umzusetzen, aber es ist geplant“, sagt der Geschäftsführer für Verden, Michael Hahn. „Wir vereinbarten dafür bereits einen Vertrag mit Vytal.“ Vytal sei Marktführer für die Ausstattung mit Mehrwegbehältern, so Hahn. Alles weitere soll bei Mundfein durch eine Schulung geregelt werden, damit die Mehrwegpflicht zeitnah umgesetzt werden kann. „Bisher hat aber auch noch kein Kunde in Verden nachgefragt“, bemerkt Geschäftführer Hahn.

Auch die ganz großen Fast-Food-Ketten sind verpflichtet sich zu beteiligen. So gibt McDonald’s seit dem 29. Dezember Mehrwegbecher aus Plastik für alle Getränke und Desserts für je zwei Euro Pfand aus. Dieser wird bei Rückgabe des Behälters natürlich zurückerstattet.

Das McDonald's Bestell-Terminal erklärt wie es funktioniert. © Florian Adolph

„Es läuft reibunglos und ohne größere Probleme. In Verden wird aber noch eher verhalten nachgefragt“, sagt der McDonald’s Franchise-Nehmer Uwe Breitkopf. „Bei der Bestellung werden Mehrwegbecher als Alternative angezeigt, aber die Kunden müssen diese aktiv selbst auswählen.“ Das Bestellterminal weist auf diese Möglichkeit hin. Breitkop demonstriert gleich, wie es gemacht wird. Wählt man beim Terminal zum Beispiel ein Getränk, steht unter der Einweg-Option die Mehrweg-Alternative, mit einem gelben Schild gekennzeichnet.

Auf die Frage nach den Mehrkosten antwortet Breitkopf: „Die Becher kosten natürlich mehr. Wir müssen außerdem erstmal beobachten, wie lange so ein Becher im Umlauf ist. Wieviele geben wir aus, wie viele kommen wieder hierher zurück. Es ist schließlich möglich die Becher gegen Pfand auch bei jedem anderen McDonalds in Deutschland abzugeben.“

Ein Problem ist auch, dass einige Kunden die Becher behalten. Die Behältnisse sind stabil und mit dem McDonald’s-Symbol ausgestattet auch für Sammler interessant. „Wir kommen kaum hinterher, Becher nachzubekommen“, so Breitkopf.

Auch Rivale Burger King zieht mit: „Wir haben schon einige Getränke in Mehrwegbechern verkauft“, erzählt Golsom Hosseini, Managerin bei Burger King Verden. Dort funktioniert vieles ähnlich wie bei McDonald’s. Es werden für Heiß- und Kaltgetränke sowie für Eis Mehrwegbecher von der Firma Recup angeboten. Recup bietet Mehrwegprodukte für die Gastronomie an. Der Pfand bei Burger King beträgt einen Euro für den Becher und einen Euro für einen Deckel. Auch dort kann über das Terminal bestellt werden.

Auf die Frage, ob das neue System auch bei den Gästen ankommt, äußerte sich Hosseini neutral. Dass die Kunden die Becher wieder abgeben, kann sie allerdings bestätigen. Die Mehrwegbecher würden auch kaum extra Arbeit mit sich bringen, findet die Managerin – es müsste nur gut abgewaschen werden. „Das Gute ist, dass es so auch merklich weniger Müll gibt“, sagt sie.

Angesprochen auf die Müllvermeidung merkt Uwe Breitkopf von McDonald’s aber an, dass da die Becher abgewaschen werden, dafür aber auch mehr Abwasser entsteht.