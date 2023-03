Führerschein-Umtausch: Ein Drittel Kreisverdener lässt Frist verstreichen

Von: Katrin Preuß

Der graue Lapppen hat ebenso ausgedient wie seine Nachfolger. Aktuell müssen diejenigen tauschen, die in den Jahren 1965 bis 1970 geboren wurden. © Wienken

Bis zum 19. Januar 2033 sollen alle alten Führerscheine vom Markt sein. Aktuell müssen die Jahrgänge 1965 bis 1970 umtauschen.

Landkreis – „Frag doch mal beim Landkreis nach, wie’s läuft mit dem Umtausch der Führerscheine“, schlägt die Redaktion vor. Okay, dann erstmal ein schneller Blick ins Internet für die Grundinfos, gefolgt von der überraschenden Erkenntnis: Die Verfasserin dieser Zeilen fällt selber in die Kategorie derer, die sich jetzt kümmern müssen.

Bis zum 19. Januar 2033 sollen „alle ausgestellten oder im Umlauf befindlichen Führerscheine“ den sogenannten „3. EU-Richtlinien“ entsprechen. So ist es auf der Webseite des Landkreises nachzulesen. Spätestens dann also sollen alle liebgewonnenen graue „Lappen“ oder seine Nachfolger gegen das EU-weit einheitliche, fälschungssichere Dokument im Scheckkarten-Format eingetauscht worden sein.

Wer seine Fahrerlaubnis nach dem 18. Januar 2013 erworben hat, ist davon nicht betroffen. Auch Besitzer einer Prüfungsbescheinigung, wie man sie für eine Mofa benötigt, können sich entspannt zurücklehnen. Allein im Landkreis Verden bleiben aber rund 100 000 Frauen und Männer, die den alten gegen den neuen Führerschein eintauschen müssen. Und damit sie nicht alle auf einmal bei der zuständigen Behörde vorstellig werden, gibt es gestaffelte Umtauschfristen.

Zwei Fristen sind bereits abgelaufen

Bei den Besitzern von papiernen Führerscheinen – grau oder rosa – geht es nach dem Geburtsjahr. Bei Inhabern der rosa-grünen Plastikkarten, die zwischen 1999 und 2013 ausgegeben wurden, ist das Ausstellungsdatum maßgeblich (siehe Infokasten).

Aktuell muss bis zum 19. Januar 2024 tauschen, wer in einem der Jahre zwischen 1965 und 1970 geboren wurde. Die Jahrgänge 1953 bis 1964 beziehungsweise 1959 bis 1964 sollten ihrer Pflicht inzwischen nachgekommen sein. Aber sind sie das auch wirklich?

Nachgefragt bei Heike Stelter, Leiterin der Abteilung Verkehr beim Landkreis. Sie nennt zwei Zahlen. Bei der Führerscheinstelle in Verden sind 6 925 Führerscheinbesitzer der Jahrgänge 1959 bis 1964 registriert, 4480 sind inzwischen Besitzer des neuen Dokumentes. Ein Drittel hat also die Frist verstreichen lassen.

Polizei kann Verwarngeld kassieren

„Das ist, als hätten Sie Ihren Führerschein nicht dabei“, verdeutlicht Heike Stelter die Rechtslage in einem solchen Fall. Die Polizei könne dies im Rahmen einer Kontrolle mit einem Verwarngeld von zehn Euro belegen. Und wer mit seinem eben nur noch scheinbar gültigen alten Führerschein zum Beispiel im Urlaub ein Auto mieten möchte, muss damit rechnen, dass ihm das verwehrt wird.

Das muss nicht sein. Zumal so ein Umtausch wahrlich nicht kompliziert ist.

Antrag am besten per Post schicken

Möglichkeit Nummer eins ist es, sich einen „Antrag Fahrerlaubnis“ von der Internetseite des Landkreises herunterzuladen, auszudrucken, auszufüllen und dann per Post an den Landkreis Verden, Führerscheinstelle, Lindhooper Straße 67, 27283 Verden, zu schicken.

Keine Bange vor den neuen Klassifizierungen. Wer auf dem Formular bei den 20 möglichen Führerschein-Kategorien ein Kreuz vergisst oder falsch setzt, muss nichts befürchten. Wer einst einen Führerschein im Landkreis Verden erhalten hat, dessen erworbene Klassen sind dort abgespeichert. „Wir haben das im Programm“, sagt Heike Stelter und beruhigt: „Alles, was man hatte, bekommt man wieder.“

Mit in den Umschlag gehören ein biometrisches Passbild sowie die Kopie des Personalausweises – Vor- und Rückseite. Wer nur einen Reisepass hat, muss dessen Kopie noch eine Meldebescheinigung beilegen, da im Pass keine Wohnadresse angegeben ist. Und wem nicht der Landkreis Verden den Führerschein ausgestellt hat, der benötigt noch eine Karteikartenabschrift „seiner“ zuständigen Behörde. Diese kann notfalls aber auch von der hiesigen Führerscheinstelle angefordert werden.

Zur Abholung ist kein Termin nötig

Alle Unterlagen beisammen? Dann heißt es „Ab die Post“ und warten. Circa drei Wochen braucht es laut Stelter aktuell, ehe der neue Führerschein abgeholt werden kann. Dafür ist dann auch das alte Dokument mitzubringen, das mittels Stempel oder Locher entwertet wird und somit nur noch als Souvenir taugt.

Ein Termin für die Abholung ist nicht nötig. „Da kann man immer zwischendurch kommen“, betont die Abteilungsleiterin.

Anders ist es, wenn jemand seinen Antrag persönlich abgeben oder in der Führerscheinstelle ausfüllen möchte – Möglichkeit Nummer zwei. Das geht nicht ohne Termin. Der ist zwar per Online-Reservierung buchbar. Ein Weg, den die Führerscheinstelle übrigens bevorzugt, da bei Publikumsverkehr Telefonate nicht angenommen werden können. Dennoch müssen Umtauschwillige derzeit lange darauf warten. „Circa sechs Wochen“, gibt Heike Stelter Auskunft. Aufgrund dieser langen Zeit empfiehlt sie den Postweg. „Dann haben Sie vielleicht schon Ihren Führerschein, ehe Sie bei uns einen Termin bekommen“, sagt sie lachend.

Einmal muss jeder persönlich zur Führerscheinstelle

Mitzubringen sind bei der persönlichen Antragsstellung dieselben Unterlagen, inklusive des aktuellen Führerscheins. Der wird dann vor Ort entwertet, hat aber noch eine Restgültigkeit von zwei Monaten.

So oder so, einmal persönlich zur Führerscheinstelle zu kommen, ist also unumgänglich. Und wie auch immer man zur neuen Fahrerlaubnis gelangt – es wird eine Antragsgebühr fällig. 25,30 Euro sind das bei der Selbstabholung. Wer sich den neuen Führerschein von der Bundesdruckerei zuschicken lässt, zahlt 30,15 Euro.

Und 15 Jahre später geht das Ganze dann von vorne los. Denn nur so lange ist der neue Karten-Führerschein gültig. Aus gutem Grund. „Man kann die Leute anhand des Bildes ja gar nicht mehr zuordnen“, sagt Heike Stelter über Fotos aus Jugendtagen, die in manch alter Fahrerlaubnis kleben. Der neue, der soll nun mit seinem Besitzer altern.

Wer muss seinen Führerschein wann tauschen? Wer einen Papierführerschein besitzt, bei dem richtet sich die Umtauschfrist nach dem Geburtsjahr: vor 1953 – Umtausch bis zum 19. Januar 2033; 1965 bis 1970 – bis zum 19. Januar 2024; 1971 und später – bis zum 19. Januar 2025. Die Fristen für die Geburtsjahrgänge 1953 bis 1958 sowie 1959 bis 1964 sind bereits abgelaufen. Wer sie verpasst hat, sollte sich jetzt schleunigst kümmern.

Bei vor dem 19. Januar 2013 ausgestellten Kartenführerscheinen richtet sich die Umtauschfrist nach dem Ausstellungsjahr, ablesbar im Feld 4a auf der Vorderseite: Ausstellungsjahr 1999 bis 2001 – Umtausch bis zum 19. Januar 2026; 2002 bis 2004 – 19. Januar 2027; 2005 bis 2007 – 19. Januar 2028; 2008 – 19. Januar 2029; 2009 – 19. Januar 2030; 2010 – 19. Januar 2031; 2011 – 19. Januar 2032; 2012 bis 18. Januar 2013 – 19. Januar 2033.