Umbau der B 215 in Walle

+ Der Verkehr wird teilweise um die Ortschaft Walle herumgeleitet. Karte Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr

Verden – Im Zuge der Bundesstraße 215 laufen seit dem 9. September 2019 die Bauarbeiten zum Umbau der Ortsdurchfahrt Verden-Walle. Größtenteils fertiggestellt sind der Regenwasserkanal und der Geh- und Radweg in Fahrtrichtung Rotenburg zwischen den Straßen Waller Bahnhof und Achtern Hoff. Ab Mittwoch, 20. November, beginnen die Arbeiten zur Herstellung der Fahrbahn in dem vorgenannten Abschnitt. Dies teilt die Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr in Verden mit.