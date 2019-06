Ulrich Hahne ist neuer Zuchtleiter

Verden – Der Hannoveraner Verband hat einen neuen Zuchtleiter. In seiner jüngsten Sitzung hat der Vorstand Ulrich Hahne als neuen Zuchtleiter berufen. Der ehemalige Verbandsjugendsprecher ist seit 2001 Stutbuchführer und seit 2006 stellvertretender Zuchtleiter. Er hat in den vergangenen Jahren bereits zahlreiche Aufgaben der Zuchtleitung wahrgenommen.

„Hahne stammt aus einer Züchterfamilie aus der Nähe von Verden und war Jungzüchter der ersten Stunde“, teilt der Verband mit. Er habe nach seiner landwirtschaftlichen Ausbildung das Studium der Agrarwissenschaften in Kiel mit Schwerpunkt Tierzucht als Diplom-Agraringenieur abgeschlossen. Während des Studiums sei er Verbandsjugendsprecher des Hannoveraner Verbandes gewesen. Inzwischen sei der 46-Jährige verheiratet und habe drei Kinder.

„Eine ganz besondere Aufgabe“

„Die Zuchtleitung beim Hannoveraner Verband ist eine ganz besondere Aufgabe, auf die ich mich freue und vor der ich Respekt habe. Ich glaube, dass ich immer einen guten Kontakt in unsere Züchterschaft hinein hatte und hoffe, dass ich diesen erhalten und noch intensivieren kann“, erklärt Hahne.

Auch der erste Vorsitzende des Verbandes, Hans-Henning von der Decken, hat die Vorstandsentscheidung bereits kommentiert: „Die Berufung eines neuen Zuchtleiters ist ein weiterer Mosaikstein auf dem Weg in die Zukunft. Wir freuen uns, Ulrich Hahne für dieses Amt gewonnen zu haben. Er kennt den Verband, seine Strukturen und sein Umfeld wie kaum ein anderer. Er ist fachlich kompetent und ich glaube auch, dass er menschlich dazu in der Lage ist, uns in der derzeitgen Situation voranzubringen.“