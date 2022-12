Ukrainer in Verden: Und Tymur fragt, wann kommt Papa

Von: Heinrich Kracke

Semen, Oleksandra und Tymur versuchen das Heimweh wegzuspielen. © Kracke, Heinrich

Verden – Eine rotglitzernde Girlande verbindet Stube und Küche. Knecht Ruprecht klettert den mächtigen Kühlschrank empor, eine rote kleine Figur mit Rauschebart. Und ganz oben thront der Schoko-Weihnachtsmann. Wahrscheinlich mit Bedacht ganz oben, er wäre sonst längst verspeist. Ja, das Christfest ist bei ihr angekommen, und sie beim Christfest. Ein bisschen alles wie immer, und doch alles ganz anders. Sie haben keine Wünsche, sagt Oleksandra Adamchyk (30), sie haben keine Wünsche, außer einen. Und den haben alle. Hat ihr Bruder Semen (17), hat ihr Sohn Tymur (6). Sie hebt die Hände. „Mein Gott, ich möchte keinen Krieg mehr in unserer Ukraine. Mein Gott, es muss aufhören.“

Einige wenige Tannenzweige hat sie auf einer Anrichte zusammengesteckt, eine Kerze in der Mitte. Es muss ja weitergehen, sagt sie, sagt es in ihrer Muttersprache, und bemüht den Google-Übersetzer, der die Worte anzeigt, sagt es, da nun mal das geschehen ist, womit sie vor einem Dreivierteljahr nicht im Traum gerechnet hat, damals, als sie in der Stadt steht, von der sie vorher nie etwas gehört hat und sich auch keine Vorstellungen machen kann. Verden. „Ich kannte es nicht“, weist der Google-Übersetzer aus, der ihr die wichtigste Hilfe in der fremden Welt geworden ist. Gewiss, sie hat einen Deutschkurs belegt. Erste Begriffe kommen ihr auch über die Lippen, aber dann sind sie da, die präzisen Ausdrücke, nach denen sie sucht. Es muss ja weitergehen, jetzt, da feststeht, die neun Monate, die sie in der Stadt weilt, werden nicht die letzten gewesen sein, neun Monate, mit denen sie nicht gerechnet hat, vielleicht ein paar Wochen, aber mit einer so langen Zeit nicht. Längst richtet sie sich in der Fremde ein, ohne aber ihr Zuhause aus dem Blick zu verlieren. „Heimat ist Heimat“, sagt sie. Irgendwann möchte sie zurückkehren, möglichst bald, und ihr Bruder und ihr Sohn wollen es auch.

Busse stehen damals irgendwo in der nördlichen Slowakei. Einige tragen die Aufschrift „Berlin“, auf anderen steht „München“. Sie entscheidet sich eher zufällig für München an jenem 15. März, an dem ihr schon die lange Fahrt von ihrem Wohnort in den Knochen steckt, von Dnipropetrowsk bis an die Grenze zur EU, und der Fußmarsch über die Grenze vom Niemandsland ins Niemandsland und die nächste lange Fahrt. Eine Verdenerin und ein Verdener lesen sie an der Isar auf. „Wir haben eine Wohnung frei.“ Oleksandra nimmt dankbar an.

Jetzt hat sie es warm. Das ist gesichert. Und das Licht funktioniert. Auch gut zu wissen. Aber in Gedanken ist sie dort, wo es kalt ist und dunkel. Zuweilen erzählt sie von Zuhause. Ihr Blick verfinstert sich, nein, entrückt, das ist das richtige Wort, mit entrücktem Blick erzählt sie von Zuhause. Dnipro, wie sie die Stadt nennt, die viertgrößte Stadt der Ukraine, nur gut 30 Kilometer vom umkämpften Atomkraftwerk Saporischschja entfernt, Dnipro wird schon am 24. Februar bombardiert. Im Visier vor allem der Flughafen. Menschen sterben.

Sie hockt in Verden am Küchentisch, sie blickt auf das kleine Schälchen mit Keksen, aber sie blickt nicht wirklich. Vor ihren Augen laufen die Bilder jener Nacht ab, wahrscheinlich hört sie die Bombeneinschläge sogar. „Die ganze Gegend wurde getroffen, die Firmen in der Nähe des Airports. Mein Mann arbeitete dort. Seit dem 24. Februar ist der Betrieb eingestellt.“ Erstmals fällt sein Name. Roman. Er musste bleiben. „Wir haben hier in Verden keinen Stress, Tymur geht in den Kindergarten. Er ist wohlbehütet, aber er sagt, er möchte mit seinem Papa spielen. Er sagt es immer wieder. Er fragt, wann kommt Papa.“

Sie verpasst keine Nachrichtensendung, sie liest auf Internetportalen jede Story zu den Ereignissen in mehr als 2 000 Kilometern Entfernung, richtig im Bilde fühlt sie sich nicht. „Wir telefonieren mindestens einmal am Tag“, sagt Oleksandra. Sie mit ihrem Ehepartner. Erst dann wisse sie, es geht ihm gut, aktuell geht es ihm gut, das beruhigt sie, sagt sie, den Umständen entsprechend gut, im nächsten Moment kann schon wieder alles anders sein. „Wir leben in einem Stadtteil, der beim Heizen nicht so sehr auf Strom angewiesen ist. Das erleichtert vieles.“ Zuletzt zwei Tage ohne Wasser und Elektrizität, aber dann lief wieder alles.

Ihre Großeltern hat sie zurückgelassen. In Nikopol leben sie. Auch eine umkämpfte Stadt. Der Google-Übersetzer spielt verrückt. Er wirft den Begriff Reichtum aus. Oleksandra übersetzt zurück, und versucht es nochmals. Jetzt wird „Glück“ angezeigt. „Grandma und Grandpa hatten Glück. Fünf Minuten vor einem Bombeneinschlag in einen Park hatten sie ihn durchquert.“ Auch ihnen gehe es gut. „Zuerst haben sie oft von den Sirenen berichtet, sie hatten Angst. Jetzt haben sie sich daran gewöhnt.“ Mindestens zweimal die Woche bringen sie sich per Telefon gegenseitig auf den aktuellen Stand.

Und natürlich werden sie auch an den kommenden Tagen miteinander sprechen. Familien und Verwandte treffen zusammen, das ist ein wichtiger Teil ukrainischer Weihnachten. Und sei es nur per Video, immerhin das. Eigentlich ist sie Orthodoxin, sagt Oleksandra, eigentlich feiere sie Weihnachten Anfang Januar, aber dann hat Präsident Selenskyj den 25. Dezember zum Feiertag ernannt, die Ukrainer sollen das höchste Fest der Christen europäisch begehen, sie nimmt’s gelassen. „Dann feiern wir eben zweimal.“

Es muss ja weitergehen. Sie habe lange überlegt, sagt sie, aber, ja, sie werde die traditionelle Weihnachtsspeise auf den Tisch bringen, das Kutja, den gekochten Weizen, vermengt mit Mohn, Nüssen, Honig und Rosinen. „Das ist für uns ein wichtiger Teil von Weihnachten.“ Sie nimmt Tymur in den Arm. „Wir dürfen uns nicht alles nehmen lassen.“ Ob sie auch der zweiten Tradition folge, den zwölf verschiedenen Speisen, alles ohne Fleisch, nein, wahrscheinlich nicht. In Dnipro hätte sie es gemacht. Alle hätten sich um den Tisch versammelt. Hier in Verden sind sie zu dritt. Ihr Blick geht wieder in die Ferne. „Wer soll das denn alles essen.“

Und dann wird sie eines Tages in die Ukraine zurückkehren. Und wird Verden aus ihrem Gedächtnis streichen? Eine verlorene Zeit? Vor allem eine verlorene Weihnachtszeit? Sie schmunzelt. Zum ersten Male während des ganzen Gesprächs leuchten ihre Augen. „Nein. Der Adventskalender, das ist eine witzige Idee.“ Diese Idee nehme sie mit. Es muss ja weitergehen.

Ihr kleines Stück Weihnachten: Für Oleksandra gehört Kerzenschein dazu. © Kracke, Heinrich