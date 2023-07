Verdener Tafel: „Wir sind wirklich am Limit“

Von: Katrin Preuß

Teilen

Kaum da, schon investiert: Von der 1 000-Euro-Spende der Volksbank schaffte die Tafel die faltbare Krankentrage an, die Uwe Fricke, Flavia Geisler, Liane Schulz und Oliver Gattermann hier in den Händen halten. © Preuss

Die Verdener Tafel versorgt täglich bis zu 600 Menschen. Spende wie jetzt die von der Volksbank Verden sind daher immer willkommen.

Verden – Der letzte Gast der Verdener Tafel ist gerade gegangen, da kündigt sich schon neuer Besuch an. Geschäftsstellenleiterin Flavia Geisler und Niederlassungsleiter Oliver Gattermann von der Volksbank Niedersachsen-Mitten kommen allerdings, um etwas zu bringen: eine Spende in Höhe von 1 000 Euro. Um diese Summe hatte das Kreditinstitut den regionalen Unterstützungsfonds, über den jede Niederlassung verfügen kann, noch einmal aufgestockt. Nun soll er der Tafel zugutekommen.

„Das Geld ist eigentlich schon wieder ausgegeben“, verrät die Vorsitzende Liane Schulz und öffnet ein schmales Schränkchen im Foyer des Tafelhauses. Zum Vorschein kommt eine faltbare Krankentrage.

Der Erste-Hilfe-Schrank ist just angebracht. Gebrauchen können hätten ihn die Ehrenamtlichen aber schon ein paar Tage zuvor. Da war eine junge Frau plötzlich umgefallen. Sofort habe sich eine Menschentraube gebildet, berichtet Liane Schulz. Eine Trage, um die Ohnmächtige abzutransportieren, um sie vor weiteren neugierigen Blicken zu schützen, wäre da bereits viel wert gewesen.

Gäste kommen aus dem gesamten Südkreis

Nun ist die Freude auf beiden Seiten groß. Bei der Tafel, die künftig für Notfälle gerüstet besser gerüstet ist. Bei Flavia Geisler und Oliver Gattermann ob der Hilfe, die die Volksbank hier gewähren konnte. „Wir wollen das große soziale Engagement hier unterstützen“, so der Niederlassungsleiter.

Rund 900 Gäste, wie die Tafel diejenigen nennt, die sie gegen ein geringes Entgelt mit Lebensmitteln versorgt, führt der Verein in Verden aktuell in seinen Unterlagen. Hinter jedem Namen verbirgt sich oft eine ganze Familie. „Es sind zwischen 500 und 600 Personen, die täglich versorgt werden“, sagt Liane Schulz.

Sie kommen aus dem gesamten Südkreis. Das Einzugsgebiet reicht bis an die Stadt Achim heran. Zu Corona-Zeiten, als dort keine Ausgabe stattfand, übernahmen die Verdener sogar Gäste von dort. Inzwischen habe der Verein diese aber nach Achim zurückverwiesen.

Armut wächst - Lebensmittel werden weniger

Dies und die Tatsache, dass die Zahl der ukrainischen Gäste zurückgegangen sei, hätten zu einer leichten Entspannung gesorgt, so die Vorsitzende. Dafür jedoch kämen andere teils wieder, teils neu hinzu. „Wir sind wirklich am Limit“, fasst Liane Schulz die Situation zusammen, die seit Beginn des Krieges in der Ukraine herrscht.

Er macht nicht nur Geflüchtete von dort zu Bedürftigen. Die damit einhergehenden stark gestiegenen Lebenshaltungskosten tragen dazu bei, dass auch hierzulande immer mehr Menschen jeden Euro dreimal umdrehen müssen. „Ich hab’s bis jetzt noch geschafft, aber nun geht’s einfach nicht mehr“, beschreibt Schulz die Lage, in der sich nach ihrer Beobachtung vor allem immer mehr Rentner und Alleinerziehende befinden. „Die Armut wird immer größer.“

Der wachsenden Zahl an Gästen steht eine verminderte Menge an Lebensmittelspenden gegenüber. Dabei sei die Verdener Tafel durch Unternehmen wie Mars und Hello Fresh und aufgrund der Vielzahl von Supermärkten und Discounter noch gut aufgestellt, sind sich Liane Schulz und ihr Vorstandskollege Uwe Fricke einig.

Sind ehrenamtlich für die Tafel tätig und freuen sich über Verstärkung: Gisela Röge, Pauline Bischoff, Uwe Fricke und Wilma Biedermann (v.l.). © Preuß

Beide haben aber festgestellt, dass auch die Märkte ihr eigenes Einkaufsverhalten umgestellt hätten. Es gelte nicht mehr, alles immer vorrätig zu haben, erklärt Uwe Fricke. Im Prinzip eine vernünftige Sache. Nur wird so eben auch weniger aussortiert und der Tafel gespendet. Und was immer fehle, das seien Grundnahrungsmittel und Hygieneartikel, berichten die beiden Vorstandsmitglieder.

Die Verdener Tafel ist daher immer froh über Unterstützung. Denn „Irgendwas ist immer“, dieses geflügelte Wort gilt auch für den Verein in der Ulanenstraße. Dort ist der Vorstand aktuell dabei, das Geld für ein neues Kühlfahrzeug zusammen zu bringen. „70 000 Euro“ nennt Liane Schulz die Summe, die erforderlich ist.

Dabei kommt es nicht (nur) auf die großen Taten an. Gerührt berichten die Vorstandsmitglieder von dem Mann, der seit geraumer Zeit einmal pro Monat beim Tafelhaus vorfährt, den Kofferraum seines Kombis öffnet und daraus jedes Mal Lebensmittel wie Mehl, Zucker, Nudeln, Salz im Wert von 100 Euro hervorholt. Anonym. Denn seinen Namen habe er bislang nicht nennen wollen, so Schulz und Fricke.

Mit „Es ist ein gutes Miteinander“ beschreiben die beiden nicht allein das Verhältnis zwischen dem Verein und seinen Spendern. Sie beziehen es ebenso auf die Stimmung im Tafelhaus. Die Einrichtung, so Liane Schulz, diene ihren Gästen schließlich auch Treffpunkt. Manche kämen gar eine ganze Stunde vor Öffnung. Einesteils, um rechtzeitig in der Schlange zu stehen. Anderenteils, um Bekannte zu treffen, sich mit Landsleuten auszutauschen.

Und auch für die Mitarbeitenden sei die Tafel mehr als reines ehrenamtliches Engagement. Viele seien untereinander vernetzt, träfen sich privat, weiß Liane Schulz, die sich freut, den Teams mal etwas zurückgeben zu können. Am 4. August geht’s zur Grillfahrt aufs Schiff.

UNTERSTÜTZUNG FÜR DIE VERDENER TAFEL Unterstützung kann die Verdener Tafel immer gut gebrauchen. „Ehrenamtliche sind immer willkommen“, sagt die Vorsitzende Liane Schulz. Das gilt für Fahrer und Beifahrer genauso wie für Unterstützung bei der Abgabe von Lebensmitteln. Die findet montags bis freitags, jeweils von 10 bis 14 Uhr, statt. Der Einsatz der Ehrenamtlichen richtet sich jedoch ganz nach deren individuellen Möglichkeiten. Außerdem kommen bei der Tafel Bundesfreiwilligendienstler zum Einsatz. Hier sind – auch kurzfristig – noch zwei Stellen zu besetzen. Darüber hinaus sucht der Verein aktuell eine Bürokraft auf Minijob-Basis, die den Vorstand unterstützt, auch, wenn es um Förderanträge und deren Abwicklung geht. Und schließlich freut sich die Verdener Tafel immer über Spenden, in Form von Lebensmitteln oder finanzieller Art. Wer die Einrichtung mit Geld unterstützen möchte, kann etwas überweisen auf eines der beiden Tafelkonten: Volksbank Niedersachsen-Mitte, DE21 2569 1633 5000 1663 00, oder Kreissparkasse Verden, DE52 2915 2670 0010 0660 33. Das Geld findet unter anderem Verwendung bei Neu- oder Ersatzanschaffungen (zum Beispiel Kühltheken oder Fahrzeuge). Der Lebensmittel-Zukauf ist Tafeln grundsätzlich nicht erlaubt. Es sei denn, eine Geldspende ist zweckgebunden. Die Kontaktdaten: Verdener Tafel e.V., Ulanenstraße 19, 27283 Verden, Telefon 04231/6773876, E-Mail verdener-tafel@gmx.de, Internet www.verdener-tafel.de. kp