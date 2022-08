Geflüchteten-Aufkommen wie 2015 im Kreis Verden

Von: Heinrich Kracke

1 300 geflüchtete Menschen aus der Ukraine sind schon auf dem Wohnungsmarkt untergekommen. Aber es reicht immer noch nicht. Sieben Sammelunterkünfte werden gebraucht, unter anderem diese von den Johannitern betriebene Station in der Verdener Innenstadt. © Kracke

Der Zustrom Geflüchteter aus der Ukraine hält an. 1300 Menschen haben sich selbst mit Wohnraum versorgt. Aber jetzt setzt die Wohnungsnot ein. Der Landkreis Verden schlägt Alarm. Und er ist kein Einzelfall.

Verden/Achim – Die Ausmaße sind ähnlich, die Umstände völlig andere. Nahezu unbemerkt von der Öffentlichkeit hat die Zuwanderung Vertriebener im Landkreis Verden den Umfang des Jahres 2015 angenommen. Das bestätigt auf Nachfrage Landrat Peter Bohlmann. „Allein mit der Aufnahme von inzwischen 1 600 Geflüchteten aus der Ukraine haben wir das Niveau der Flüchtlingskrise vor sieben Jahren erreicht“, sagt er.

Aber das sei nur ein Zwischenstand. Er rechne in den nächsten Wochen mit der Ankunft von nochmals 250 bis 300 Menschen aus der Region um Kiew, Donezk oder Odessa. Und schon verschärft sie sich weiter, die Wohnungsnot, die die Region schon jetzt fest im Griff hält.

Mindestens 200 Wohnungen benötigt

„Der Mietwohnungsmarkt ist aktuell bereits leergefegt“, sagt der Landrat. Zwar seien hier rund 1 300 Menschen untergekommen, aber aktuell müssten 282 Geflüchtete in sieben Sammelunterkünften untergebracht werden, unter denen sich in Ottersberg und Cluvenhagen auch zwei Turnhallen befänden. „Leider.“ Insgesamt knapp 600 Menschen also, die möglichst bald irgendwie ein dauerhaftes Zuhause, ein dauerhafteres zumindest, finden sollen. Aktuell hat die Kreisverwaltung den Angaben zufolge bereits 200 Wohnungen direkt angemietet, mindestens 200 weitere würden möglichst sofort oder auf kurze Sicht benötigt. Ein schwieriges Unterfangen. „Der Standard muss einigermaßen zeitgemäß ausfallen, der Quadratmeterpreis soll zwischen fünf und neun Euro liegen“, sagt Bohlmann.

Seine Hoffnung ruht auf der hohen Quote privat vermieteten Wohnraumes. „60 Prozent liegen kreisweit in Privatbesitz. Nachdem die Immobilien der großen Wohnungsgenossenschaften oftmals bis unter den Dachfirst besetzt sind, erhoffen wir uns jetzt Angebote aus der Bevölkerung.“ Wer sich zu diesem Schritt entschließe, dem bleiben zwei Möglichkeiten. Einerseits kann der Landkreis Verden direkt als Mieter der jeweiligen Wohnung auftreten. In diesem Fall sei die Kreisverwaltung allerdings auch weisungsbefugt, heißt: sie vergebe Küche, Bad und Zimmer an die nächsten auf einer langen Liste, und dabei müsse es sich nicht unbedingt um Menschen aus der Ukraine handeln. Suche der Vermieter dagegen eine bestimmte Klientel, müsse er die entsprechende Wohnung selbst anbieten und unter den Interessenten auswählen. Unter Umständen könne in diesen Fällen Wohngeld als Mietzuschuss beantragt werden.

Völlig unklar noch, welchen Umfang die Flüchtlingsströme in den kommenden Wochen annehmen. „Die Prognosen fallen unterschiedlich aus“, so der Landrat. Schon die zurückliegenden Monate präsentierten sich als ein schwer einzuschätzendes Bild. Nach der ersten Welle im Zuge des Kriegsausbruchs in der Ukraine ebbten die Zahlen zunächst seit April ab. „Im Juni und Juli verzeichneten wir rund 100 Neuankömmlinge im Monat.“ Aktuell nehmen die Ankünfte wieder zu.

Für den Raum Achim/Verden hat dieses Zuzugsphänomen längst eine bevölkerungspolitische Dimension angenommen. Bohlmanns Berechnungen: „Zum Jahreswechsel hatte der Landkreis Verden eine Einwohnerzahl von 138 507, sodass alleine durch die 1600 Geflüchteten aus der Ukraine in diesem Jahr über 140 000 Bürger ihren Wohnsitz im Landkreis Verden haben.“ Seit Ende 2014 und damals 133 000 Einwohner sei die Zahl um 7 000 gestiegen.

Während er den Arbeitsmarkt als wesentlich aufnahmefähiger als noch vor sieben Jahren einschätzt, was die Eingliederung entspanne, schätzt er die Wohnungsnot im „attraktiven Zuzugslandkreis Verden“ als ausgeprägter denn in anderen Regionen ein. Ein Grund mehr, so Bohlmann, einen Alarmruf der kommunalen Spitzenverbände in Niedersachsen nachdrücklich zu unterstützen. „Die Kommunen stehen weiter fest an der Seite der Vertriebenen aus der Ukraine. Wir brauchen aber mehr Unterstützung des Landes und mehr Transparenz im Verfahren der Zuteilung dieser Menschen durch die Landesaufnahmebehörde. Andernfalls drohen Obdachlosigkeit und Akzeptanzverlust“, erklärte der Präsident des Niedersächsischen Städte- und Gemeindebundes, Dr. Marco Trips. „Selbst in Landesteilen, die in der Vergangenheit noch einen relativ entspannten Wohnungsmarkt hatten, sind die Kapazitäten erschöpft. Zunehmend müssen wir daher auf Sammelunterkünfte oder gar Turnhallen ausweichen. Das möchte niemand, ist aber der konkreten Situation vor Ort geschuldet“, verdeutlicht der Präsident des Niedersächsischen Landkreistages, Landrat Sven Ambrosy aus dem Kreis Friesland, die Situation.

„Vom Land Niedersachsen erwarten wir kurzfristig eine deutliche Aufstockung der Kapazitäten der Landesaufnahmebehörde, denn zu den Menschen aus der Ukraine kommen noch die Asylbewerber, die derzeit ebenfalls in großer Zahl auf die Kommunen verteilt werden“, stellt der Präsident des Niedersächsischen Städtetages, Salzgitters Oberbürgermeister Frank Klingebiel, fest.

