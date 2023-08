Sammelunterkünfte leeren sich

Von: Heinrich Kracke

Eine der letzten großen Sammelkünfte wurde jetzt geräumt: das ehemalige Sabatier-Gebäude am Bahnhof bot bis zu 150 Geflüchteten ein Dach über dem Kopf. © Archiv/Kracke

Die Zahlen sind seit Monaten konstant. 1700 Ukraine-Geflüchtete befinden sich im Kreis Verden. Jetzt stehen neue Themen an.

Verden/Achim – Ein Stück Routine ist eingekehrt. Die Zahlen der Geflüchteten driften nicht mehr nach oben, sie driften nicht nach unten, und es sind neue Herausforderungen, die auf alle zukommen. Im Oktober beispielsweise geht ein erster Kurs für den Bereich Pflege zu Ende. 18 Menschen aus der Ukraine nehmen daran teil. Sie sammeln Bekanntschaft mit den bundesweit geltenden Anforderungen etwa an die Altenpflege, sie vertiefen ihre Deutschkenntnisse. „Sie würden mit Handkuss genommen“, sagt Natalia Schäfer aus dem Job-Center. „Die Frage ist eben nur, ob auch wirklich alles zusammenpasst.“

Das Problem nämlich: Es sind nicht etwa Personenkreise mit Pflegeerfahrung aus der Ukraine zusammengefasst, es sind Menschen, die für sich erstmal klärten, ob diese Berufsrichtung für sie überhaupt in Frage kommt. Schon bei den Erwartungen vor Kursbeginn bestanden Unterschiede. In Kiew, Odessa und Co heißt Pflege, am Patienten sogar Behandlungen vorzunehmen, die hierzulande nur Ärzten vorbehalten sind. Und so bleibt nur die vage Hoffnung, dass eines der am stärksten nach Fachkräften suchenden Arbeitsmarkt-Segmente frisch versorgt werden könnte. Gesichert ist das noch nicht.

Klarheit kehrte immerhin bei der Personenzahl ein, die aus dem von Russland überfallenen Land geflüchtet sind. Der Raum Achim/Verden liege gegenwärtig bei 1700 Menschen aus der Ukraine, heißt es aus dem Kreishaus. Aktuell ist das ehemalige Sabatier-Gebäude in Bahnhofs-Nähe geräumt. Bis zu 150 Menschen waren hier in den vergangenen Monaten untergebracht. Die letzten haben dieser Tage die Hallen und Container verlassen, das Haus werde zurückgebaut, heißt es vom Eigentümer, der hier einen Neubau plant. Teile der dort noch lebenden Bewohner sind nach Achim umgezogen, andere kamen in dezentralem Wohnraum zur Flüchtlingsunterbringung unter. Sämtliche Unterkünfte in Turn- und Sporthallen sind schon lange aufgelöst.

In den drei Gemeinschaftsunterkünften des Landkreises im Containerdorf an der Kreisverwaltung, in Bassen und Achim leben aktuell 97 Personen aus der Ukraine. Für weitere 154 Menschen wurde dezentraler Wohnraum im gesamten Kreisgebiet angemietet. Damit hat der Landkreis Verden insgesamt noch 251 Personen aus der Ukraine untergebracht.

Seit Dezember kommen nur noch selten Geflüchtete hinzu. Da der Landkreis Verden die aktuelle Aufnahmequote erfüllt hat, werden seit Mai dem Raum Achim/Verden kaum noch Asylbewerber zugewiesen. Ausgenommen hiervon sind sogenannte Bindungsfälle, die eine verwandtschaftliche Bindung in den Landkreis Verden haben.

Gleichzeitig gewinnt die Zukunftsplanung der Geflüchteten immer mehr Konturen. Waren vor einem Jahr die meisten noch davon ausgegangen, sie würden sehr bald in ihre Heimat zurückkehren, darauf deutete auch die Auslastung der kurzen Sprachkurse hin, so wandelte sich das Bild schon bald. In den Wintermonaten hieß es, angesichts der Zerstörungen in der Ukraine liebäugele der größte Teil der Menschen mit einem Verbleib in der Bundesrepublik. Inzwischen gebe es erste Anzeichen für einen nächsten Sinneswandel. „Ältere Menschen wollen eher bleiben, jüngere eher in ihre Heimat zurückkehren.“

Aktuell ist die Absicht ungebrochen, zunächst oder vielleicht sogar dauerhaft einen Job in der Region Achim/Verden zu übernehmen. Zum Nadelöhr entwickeln sich die sogenannten Integrationssprachkurse. Neun Monate nehmen sie in Anspruch. „Die Liste ist lang. Zurzeit befinden sich 200 Personen in der Warteschleife“, sagt Schäfer. Gründlich geändert hat sich derweil die Einstellung der Betriebe. Wurde im Frühjahr vergangenen Jahres noch eingestellt, was im Raum zwischen Ottersberg und Dörverden angekommen war, so kehrte rasch Ernüchterung ein. „Wir müssen wenigstens einigermaßen mit den Leuten kommunizieren können. Sonst geht es nicht“, stellte ein Unternehmer fest. Aktuell bildet das Absolvieren eines Sprachkurses die wichtigste Voraussetzung für eine Arbeitsaufnahme. An der Vorbildung mangelt es oftmals nicht. Von den knapp 600 erwerbsfähigen Ukrainern im Kreis verfügt rund ein Drittel über die Hochschulreife (206). 172 weisen die mittlere Reife nach, 136 den Hauptschulabschluss.