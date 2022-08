Vox Luminis: Überwältigende Klangerlebnisse im Verdener Dom

Von: Antje Haubrock-Kriedel

Das Ensemble Vox Luminis gastierte mit Meisterwerken der Mehrchörigkeit im Verdener Dom. © Haubrock-Kriedel

Das Ensemble Vox Luminis begeisterte das Publikum im voll besetzten Verdener Dom mit der Vokalpracht der Renaissance. Der Chor war zu Gast im Rahmen des Musikfests Bremen und brachte vielstimmige Werke aus der Renaissance zu Gehör. Das Publikum erfuhr ein grandioses Klangerlebnis.

Verden – Das Gastspiel des Musikfests Bremen im Verdener Dom zählt seit 2002 zu den Höhepunkten des Festivals, ist doch der majestätische Dom wie geschaffen für große sakrale Werke. Am Sonnabend wurde diese Tradition mit einem weiteren beeindruckenden Konzerterlebnis fortgesetzt.

Das belgische Ensemble Vox Luminis unter der Leitung von Lionel Meunier präsentierte stimmgewaltige Meisterwerke der Renaissance. Im Mittelpunkt standen die 40-stimmigen Vertonungen „Ecce beatam lucem“ von Alessandro Striggio und „Spem in alium“ von Thomas Tallis. Auch zahlreiche auswärtige Besucher waren zu diesem besonderen Konzerterlebnis in den voll besetzten Dom gekommen.

Das seit 2004 bestehende Ensemble Vox Luminis und sein Leiter Lionel Meunier haben sich auf Vokalmusik aus Renaissance und Barock spezialisiert. Aufgrund seines feinsinnigen Musizierens und der strahlenden Gesangskunst ist das Ensemble international gefragt. Es hat bereits umfangreiche Konzertreisen durch Europa, Nordamerika und Asien unternommen und zudem mehrere preisgekrönte Aufnahmen eingespielt.

Das Konzert begann mit „Spem in alium“ von Thomas Tallis. Die Sängerinnen und Sänger hatten sich im Kreis aufgestellt. Das Besondere war, dass der Dirigent auf keinem Podium stand, sondern ein Teil dieses Kreises war. Auch bei allen anderen Stücken war Meunier Teil des Chors, verzichtete meist auf einen Taktstock. Oft reichten kleine Gesten und Blicke, um den Chor sicher zu führen.

Tallis hat sich von Striggios „Ecce beatam lucem“ zu seinem Werk inspirieren lassen. Er grenzt seine 40 Stimmen in acht Chören zu je fünf Stimmen ab. Nachdem die Motivik zunächst imitatorisch durch alle acht Chöre läuft, erklingen dann alle 40 Stimmen gleichzeitig, was in der einzigartigen Akustik des Doms eine überwältigende Wirkung hatte. Dann wird der Chor in umgekehrter Reihenfolge wieder ausgedünnt.

In kleinerer Besetzung erklang anschließend die 19-stimmige Motette „O bone Jesu“ des schottischen Komponisten Robert Carver. Auch hier erfuhr das Publikum ein grandioses Klangerlebnis. Innerhalb weniger Sekunden erhöht sich die Stimmenzahl von zwei auf 19.

Die sechsstimmige Motette „Media Vita“ von John Sheppard ist nur unvollständig überliefert, die Tenorstimme ist verloren gegangen und musste in Teilen neu komponiert werden. Auch hier bestach der Chor erneut durch die Klarheit und Transparenz der Stimmen.

Die Motette „Qui habitat in adiotorio altissimi“ von Josquin Desprez ist mit 24 Stimmen ebenfalls ein Beispiel für musikalische Gigantomanie. Sie besteht aus vier Kanons à sechs Stimmen. Ineinander verschachtelt, erklingen sie zunächst nacheinander, dann in wechselnden Kombinationen, um zum Schluss gemeinsam zu erklingen, was wieder eine überwältigende Wirkung auf das Publikum hatte.

Striggios Meisterwerk „Ecce beatam lucem“ bildete den Schlusspunkt dieses einzigartigen Konzertes. Anders als Tallis ordnete der italienische Komponist die 40 Stimmen in fünf achtstimmigen Chören an. Hierbei führen die verschiedenen Chöre Dialoge untereinander, die Satzstruktur ist oft homogen.

Nachdem der letzte Ton verklungen war, gab es begeisterten Applaus und Standing Ovations vom Publikum. Als Zugabe gab es noch einmal „Spem in alium“. Diesmal standen die Sängerinnen und Sänger aber nicht im Kreis, sondern verteilten sich rund um das gesamte Mittelschiff des Doms. So entstand noch einmal ein neues faszinierendes Klangbild. Unter nicht enden wollendem Applaus verabschiedeten sich Vox Luminis aus Verden.

Dirigent Lionel Meunier (2.v.l) ist Teil des Chores. © Haubrock-Kriedel