BLG-Warenumschlag in Verden: 90 Prozent aus Übersee

Von: Heinrich Kracke

Einer der größen Hallenkomplexe im Landkreis: der BLG-Standort Verden (Bildmitte). © Kracke

Die Bremer Lagerhausgesellschaft hat einen der größten Hallenkomplexe im Landkreis Verden bezogen. Die erste Bilanz fällt verhalten-positiv aus.

Verden – Die Pläne fielen ambitioniert aus. Aber anderthalb Jahre nach Inbetriebnahme einer der größten Hallenkomplexe im Landkreis Verden reagiert der Betreiber zufrieden. „Wir haben den Betrieb hochgefahren, wir sind da, wo wir hinwollten“, sagt Vivien Kretschmann von der Bremer Lagerhausgesellschaft (BLG) auf Nachfrage. Mit 400 bis 500 Paletten beziffert sie den täglichen Umschlag im Verdener Gewerbegebiet Finkenberg.

Tätig sei die BLG hier vor allem als Logistiker für die Lebensmittelbranche.

Die Kapazitäten an der Karoline-Herschel-Straße fallen ungewöhnlich aus. Rund 67000 Quadratmeter Lagerraum hatte US-Logistiker Panattoni für 63 Millionen Euro geschaffen und im November 2021 komplett an die BLG weitervermietet. Eine Fläche von rund zehn Fußballfeldern, die beispielsweise das Achimer Amazon-Logistikcenter um knapp 50 Prozent übertrifft. Jetzt dienen sie einem eher schnöden Zweck. „Ein Importlager für einen Lebensmittelhändler“, umschreibt Pressesprecherin Kretschmann den Aufgabenbereich. „Verteilt auf sieben Einheiten, werden verschiedenste Lebensmittelkonserven vereinnahmt, eingelagert und anschließend an Regionalläger des Kunden in Deutschland und Österreich weiterverladen.“

90 Prozent der Ware komme in Containern aus Übersee an. Für die Lagerung stünden rund 55000 Palettenstellplätze zur Verfügung. Neben palettierten Anlieferungen von Lieferanten aus der EU-Zone mache vor allem der lose Wareneingang den Hauptumschlag aus. Kretschmann: „Die Mitarbeiter bearbeiten täglich bis zu 20 Anlieferungen und 15 Warenausgänge, was einem täglichen In- und Outbound von jeweils etwa 400 bis 500 Paletten entspricht.“

Der Standort Verden habe die Erwartungen erfüllt. Er zeichne sich für die BLG durch die gute Verkehrsanbindung zur Autobahn 27 und Autobahn 1 aus. Da die Container über die Deutschen Seehäfen Bremerhaven und Hamburg gelöscht würden, seien kurze und schnelle Transportwege zum Lager in Verden möglich. Auch für die Verteilung der Waren auf die verschiedenen Regionen in Deutschland und Österreich sei die verkehrsgünstige Lage ideal. Da sich das Gewerbegebiet direkt an der Autobahnzufahrt befinde, könnten außerdem Lkw-Fahrten durch das Stadtgebiet vermieden werden. Und längst sind weitere Hürden genommen. Der Standort in Verden verfüge neben der IFS-Zertifizierung, einem Standard für Lebensmittelsicherheit, auch über eine Bio-Zertifizierung.

Der Aufbau erfolgte in schwieriger Zeit. Der Krieg in der Ukraine, die gestiegenen Energiekosten, Inflation, Fachkräftemangel, Klimawandel und die fortdauernden Pandemiebedingungen führten auch in Verden zu einem herausfordernden Geschäftsumfeld, so Kretschmann. „Unsere Kollegen sorgen mit ihrem Einsatz und Engagement jedoch von Anfang an für den reibungslosen und erfolgreichen Ablauf der Logistikprozesse.“

Mit der Übergabe des Logistik-Parks in Verden war die letzte großflächig und kurzfristig verfügbare Liegenschaft in der Wirtschafts- und Logistikregion Bremen vermietet. Auch das dürfte ein maßgeblicher Grund dafür gewesen sein, dass der Nachbar aus Bremen auf das Angebot zugriff. Der Standort zeichne sich zudem durch die Nähe zum Stammsitz von BLG-Logistics in Bremen sowie eine hervorragende Nord-Süd- sowie Ost-West-Verbindung aus, hieß es im November vorvergangenen Jahres aus der Konzernspitze.

Die Umsatzzahlen des vergangenen Jahres geben den Entscheidern recht. Im „Multi-Krisen-Jahr“ verbuchte die BLG einen Umsatz von gut 1,1 Milliarden Euro, das waren 6,5 Prozent mehr als im Krisenjahr zuvor. Unterm Strich blieb als Ergebnis vor Steuern (EBT) eine Summe von 55,7 Millionen Euro – nach Unternehmensangaben 3,5 Millionen Euro mehr als 2021. Betrachtet man die drei Geschäftsfelder der Unternehmensgruppe einzeln, fällt das Bild differenzierter aus.In der Automobillogistik stieg der Umsatz zwar um 11,9 Prozent auf 579,7 Millionen Euro. Im Ergebnis aber stand ein Minus von 11,6 Millionen Euro. Der BLG-Geschäftsbereich Kontraktlogistik indes hat 2022 Umsatzerlöse in Höhe von 548,1 Millionen Euro erwirtschaftet. Im Vergleich zum Vorjahr entspricht das einer Steigerung um ein Prozent. Das Ergebnis vor Steuern ist um 2,5 Millionen Euro auf 11,2 Millionen Euro gestiegen. Allein in Deutschland ist die BLG an rund 60 Standorten vertreten.

