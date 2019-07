Überraschende Auszeichnung

Sina Soyke auf ihrer heimischen Terrasse in Verden im offiziellen Uni-Shirt und mit der E-Mail, in der sie von der Ehrenliste erfuhr, in der Hand. Foto: Hustedt

Verden - Von Lisa Hustedt . England, Ägypten, Spanien, Holland und Italien. All diese Länder und viele weitere bereiste die 21-jährige Verdenerin Sina Soyke bereits. Jetzt kam im Rahmen ihres Studiengangs „Internationales Tourismusmanagement“ auch noch Kanada dazu. Dort besuchte sie ein Semester lang die Vancouver Island University und sammelte eine Vielzahl von Eindrücken und neuen Erfahrungen. Dass sie es dort am Ende der ganzen Prüfungen auf die Ehrenliste der Universität schaffen würde, hätte sie nie gedacht.

„Das kam für mich total überraschend“, gesteht Soyke und schaut auf die E-Mail auf ihrem Tablet. In dieser wurde ihr offiziell mitgeteilt, dass sie es auf die „Deans’ Honours List“ geschafft hat. Um es auf diese Ehrenliste zu schaffen, musste die gebürtige Verdenerin einen besonders guten Notendurchschnitt am Ende des Semesters erzielen. Das sei der 21-Jährigen nicht schwergefallen: „Es gab zwar durchgängig etwas zu tun und viele Hausarbeiten, die man aufbekommen hat, aber es war insgesamt einfacher, gute Noten zu bekommen als in Deutschland“, resümiert sie.

Seit drei Jahren studiert die Verdenerin nun schon „Internationales Tourismusmanagement“ in Bremen. Nach dem Sommer wird sie ins siebte Semester starten. Ihr Abitur machte sie 2016 im Domgymnasium in Verden. Eine der Voraussetzungen für den Bachelor, auf den Soyke hinarbeitet, war eben ein Jahr lang im Ausland zu studieren. Das erste Auslandssemester verbrachte sie in Kanada, das zweite in England. „Das Studium hält so viele Möglichkeiten bereit“, so Soyke.

Insgesamt musste sie 45 Prüfungsleistungen in dem Semester in Kanada erbringen. Anders als in Deutschland gebe es eben nicht nur eine Prüfung in der Mitte des Semesters und eine große am Ende, sondern zusätzlich viele kleine über das halbe Jahr verteilt. „Die waren aber bei Weitem nicht so umfangreich“, erklärt sie.

Neben dem Studium habe sie viele „Roadtripps“ mit ihrer Freundin, die denselben Studiengang besucht und ein halbes Jahr in Kanada verbrachte, unternommen. „Im Gedächtnis bleiben wird mir auf jeden Fall die atemberaubende Landschaft“, sagt die 21-Jährige und schweift mit ihren Gedanken zurück nach Kanada. „Ich habe so viele tolle Nationalparks gesehen und oft Sport getrieben“, erzählt sie von ihrer Freizeit vor Ort. Eine ihrer Lieblings-Freizeitbeschäftigungen sei die Lateinformation. Damit ist ein Formationstanz gemeint, der im Gegensatz zum Paartanz und Solotanz das gemeinsame koordinierte Tanzen von mehr als zwei Personen beinhaltet. Generell treibe Soyke viel Sport in ihrer Freizeit: „Ich kickboxe und gehe von Zeit zu Zeit ins Fitnessstudio.“

Fünf Prüfungen und die abschließende Bachelorarbeit trennen Soyke jetzt noch von ihrem abgeschlossenen Studium. Ihren Master möchte die 21-Jährige aber nicht in Bremen machen. Eher zum Beispiel in Köln. „Das Anonyme gefällt mir. Hier in Verden kennt jeder jeden, das gibt es in einer Großstadt so nicht“, erklärt sie. Trotzdem genieße es die Verdenerin, von ihren Reisen zurück nach Hause zu kommen und Familie und Verwandte zu sehen.

Welchen Beruf die 21-Jährige später ausüben möchte, weiß sie noch nicht. Nur eins steht fest: „Es soll auf jeden Fall etwas mit Reisen zu tun haben. Denn damit möchte ich nie aufhören.“