Überfall auf 80-Jährige in Dauelsen: Angeklagte verraten ihre Quelle nicht

Die Verteidiger Wolfgang Struif und Sohn Jakob (vorne,v.l.) mit ihren Mandanten bei der Prozesseröffnung. © Bruns

Verden – Nach dem Überfall auf eine Frau in ihrem Haus in Dauelsen sagten in dem Prozess am Landgericht gestern die beiden Angeklagten aus. Anschließend wurde die Frau befragt. Am Ende ließen die beiden 21 und 28 Jahre alten Männer aber eine Frage unbeantwortet, auf die allen voran das damals 80 Jahre alte Opfer gerne eine Antwort gehabt hätte: Wer hatte den Männern den Tipp gegeben, dass es in dem Haus „Geld zu holen gibt“?

„Ich frage mich immer noch, wie ich in der Lage war, so etwas zu tun“, begann der 28-Jährige seine Aussage. Er habe einen „großen Fehler begangen. Das war einfach nur falsch, das war feige und ist mit nichts zu entschuldigen.“ Sein Motiv seien Schulden gewesen. Nachdem er Ende 2021 arbeitslos geworden war, habe er zunehmend gespielt. Insbesondere Poker in Bremen. „Es gibt da Leute, die Geld verleihen.“ Rund 5 000 Euro Schulden habe er bei ihnen gehabt. „Die haben mich bedroht. Wenn ich nicht bald zurückzahle, dass sie mich fertig machen und meine Familie besuchen.“

Zwei Wochen vor der Tat, die als schwerer Raub angeklagt wird, habe er einen Tipp bekommen. „Dass es da ein Haus gibt in Verden, wo es Geld zu holen gibt.“ Zweimal sei er mit dem 21-Jährigen vor Ort gewesen, da hätten sie aber „kalte Füße“ bekommen. Am Tattag waren sie bereit, „notfalls auch jemand zu überwältigen“.

Das Duo wollte gerade klingeln, um zu prüfen, ob jemand im Haus ist, da sei die Bewohnerin nach Hause gekommen. „Als wir genau vor der Einfahrt standen, verschwand das Auto in der Garage. Es ist eine Blitzentscheidung gewesen“, so der 28-Jährige.

Der 21-Jährige war an die Fahrertür herangetreten: „Ich habe ihr die Hand vor den Mund gehalten, damit es kein Geschrei gibt.“ Laut der Geschädigten soll er einen „ölverschmierten Handschuh“ getragen haben. „Wir wollen nichts Böses. Wir wollen ins Haus. Wenn wir alles haben, sind wir wieder weg“, zitierte die heute 81-Jährige die Täter. Geld habe sie jedoch nie zu Hause. Was sie im Portemonnaie hatte, laut Anklage 425 Euro, gab sie sofort heraus. „Dann wurde ich gezwungen, die Tür aufzuschließen.“. Ohne Stock oder Rollator könne sie kaum laufen. „Der Große“, dies trifft auf den 21-Jährigen zu, „hat mich die Treppe raufgezerrt.“ Dann runter in den Keller zum Tresor. „Netterweise“ sei ihr ein Hocker hingeschoben worden. Eine Waffe sei ihr gezeigt, aber nicht auf sie gerichtet worden.

Im Tresor fanden die Räuber Schmuck. Ihre Halskette habe der Große ihr „abfriemeln“ wollen. „Der Kleine sagte, lass ihr doch die Kette.“ Später oben, da hatten sie und die Räuber schon die Polizei im Garten bemerkt, sei sie in einen Sessel gesetzt worden. Die Täter liefen zum Eingan und die Frau öffnete den Polizisten eine Terrassentür. In der Garage soll die Festnahme erfolgt sein. Ein Nachbar im Homeoffice hatte die Männer gesehen und die Polizei alarmiert. Anfangs habe das Opfer große Angst gehabt. Mittlerweile sei es besser. „Aber es beschäftigt mich immer noch jeden Tag.“ Dem Nachbarn sei sie „sehr, sehr dankbar“.

Die Entschuldigungen der Männer hörte sich die couragierte 81-Jährige an. „Von wem Sie den Tipp bekommen haben, das wäre für mich wichtiger“, erwiderte sie. Doch darauf bekam sie keine Antwort.

Laut Bericht der Jugendgerichtshilfe ist der 21-Jährige bereits wegen eines Überfalls auf einen Rewe-Markt 2018 und eines Tankstellenüberfall svorbestraft. Am 14. Oktober wird der Prozess fortgesetzt. wb