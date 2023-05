Verdener Tankstellen-Räuber muss über vier Jahre hinter Gitter

Direkt neben dem überfallenen Tankpoint am Berliner Ring in Verden liegt der Fluchtweg, den der 28-Jährige offenbar eingeschlagen hat. © Bruns

Nach einem Tankstellenüberfall muss ein 28-Jähriger für mehr als vier Jahre in Haft. 750 Euro hatte er bei dem Raub erbeutet.

Verden – Die Haftstrafe kommt auch in der Höhe nicht überraschend. Gestern wurde am Landgericht Verden der Täter eines Tankstellenüberfalls am 20. Januar 2023 am Berliner Ring zu vier Jahren und drei Monaten Freiheitsentzug verurteilt und gleichzeitig seine Unterbringung in einer Entziehungsanstalt angeordnet. Der zuletzt in Dörverden wohnhafte 28-Jährige wurde der schweren räuberischen Erpressung schuldig gesprochen. 750 Euro hatte er bei der Tat erbeutet, die nun eingezogen werden können.

Nachmittags um kurz nach 16 Uhr hatte der gebürtige Achimer bewaffnet mit einer Softair-Pistole den Verkaufsraum betreten. Die Mitarbeiterin hatte die Waffe, die der Täter vor seinem Bauch hielt, erst gar nicht gesehen und die Forderung „Geld her“ zunächst nicht ernst genommen. Körperliche blieb die beim Prozessauftakt 60 Jahre alte Zeugin unverletzt, leidet aber noch unter den psychischen Folgen. Dass sie dort nicht mehr arbeitet, habe aber nichts mit dem Überfall zu tun, hieß es in der Urteilsverkündung.

Vor der Tat war der 28-Jährige unmaskiert mit dem Fahrrad seiner Freundin und bekleidet mit einer auffälligen Jacke über das Gelände gefahren und dabei von Überwachungskameras gefilmt worden. Er hatte im Bereich des Durchgangs zur Straße Am Meldauer Berg Fahrrad und Jacke abgelegt und zunächst noch mit sich gerungen, ob er die Tat begehen soll. Unter dem finanziellen Druck, an dem Tag bei den Eltern seiner Freundin das über vier Monate aufgelaufene Kostgeld in Höhe von 1 200 Euro zahlen zu müssen, hatte er sich dann zur Tat entschlossen. Aus Angst, sonst seine Bleibe und seine Freundin zu verlieren. Wenigstens die Freundin ist ihm nach seiner Festnahme und der andauernden Untersuchungshaft geblieben.

Die 2. Große Strafkammer ließ eine verminderte Schuldfähigkeit gelten. Der Angeklagte hatte zurückgerechnete 2,4 Promille im Blut. „Sie wussten, dass es Unrecht war, aber Ihre Steuerungsfähigkeit war infolge der Alkoholisierung und Alkoholabhängigkeit erheblich beeinträchtigt“, stellte der Vorsitzende Richter Dr. Andreas Ortmann fest. „Die Enthemmung kommt in der Spontantat zum Ausdruck. Vielleicht nicht so ganz schlau umgesetzt“, so der Vorsitzende.

Alkoholabhängigkeit und eine pathologische Spielsucht sind auf eine komplexe postraumatische Belastungsstörung zurückzuführen und diese auf ritualisierte Gewalt in der Kindheit, die ihn tief traumatisiert habe. Der ebenfalls alkoholabhängige Vater soll damals in Achim massiv auf den Angeklagten und auch auf dessen Bruder und Mutter eingeprügelt haben, was der Angeklagte habe mit ansehen müssen. Hinzu kommen Mobbingerfahrungen. Dies müsse auch therapiert werden, weil es Grundlage für die Süchte sei.

Die vom Pflichtverteidiger beantragten drei Jahre und zwei Monate fand die Kammer zu wenig. Dies entspreche der verhängten Strafe, nachdem der Angeklagte bereits im März 2017 die selbe Tankstelle, damals noch Avia, überfallen hatte. Ohne Therapie würde er es vielleicht noch ein drittes Mal tun, merkte der Vorsitzende an.

Die Kammer blieb etwas unter den vom Staatsanwalt beantragten vier Jahren und acht Monaten Haft. Angesichts der fast auf den Tag genau viermonatigen Untersuchungshaft, einer prognostizierten zweijährigen Therapie und der realistischen Chance, dann auf Bewährung entlassen zu werden, soll der Angeklagte zeitnah aus dem Gefängnis in die Therapie wechseln.