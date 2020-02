Unbekannte Täter meinten in der Nacht zu Samstag wohl, die Fassade der Turnhalle im Karl-Luhmann-Weg in Verden „verschönern“ zu müssen. Der künstlerische Wert der Graffiti hält sich jedoch in Grenzen: Die Täter schmierten Abkürzungen, Sprüche und einzelne Wörter auf Wände und Fenster. Der entstandene Schaden dürfte nach erster Einschätzung der Polizei bei circa 1 000 Euro liegen. Foto: Preuss