Turbulentes Spiel vom Anstoß bis zum Abpfiff

Verden-Walle - Ein turbulentes Spiel von der ersten bis zur letzten Minute erlebten die Zuschauer am Freitagabend beim „Waller HV“. Der Mannschaft um ihre Trainerin Anja Jacobs ist ein absoluter Volltreffer gelungen. Und ja, es geht um Fußball, aber gespielt wird nicht auf dem grünen Rasen, sondern im Waller Dörpshus. Dort feierte die Theatergruppe des Heimatvereins eine rundum gelungene Premiere mit dem plattdeutschen Stück „Footballwahn un Leevskram“.

Seit 30 Jahren gibt es den Waller Heimatverein und genauso lange den plattdeutschen Heimatabend. Ursprünglich beinhaltete dieser ein buntes Programm aus Musik, Tanz und kleinen Sketchen. War niederdeutsches Theater in kleiner Form lange ein Bestandteil davon, hat sich dieses mittlerweile zur abendfüllenden Veranstaltung gemausert.

Zu Beginn des Premierenabends und in den Pausen konnten sich die Besucher mit einer Stadionbratwurst stärken. Außerdem wurden alle Besucher, die in einem Mannschaftstrikot oder mit Fan-Schal gekommen waren, mit einem Fan-Schnaps begrüßt.

Beim Premierenabend und der gestrigen Nachmittagsvorstellung gab es zu Beginn auch ein paar Lieder von der Musik- und Gesangsgruppe des Vereins und von Waller Grundschülern.

Dann war Anpfiff für die elf Spieler, und alle zeigten Höchstleistung auf der Bühne. Jeder Einzelne war in seiner Rolle in Topform und hoch motiviert. In der Komödie von Bernd Spehling, ins Niederdeutsche übersetzt von Benita Brunnert, geht es um den möglichen Aufstieg des Waller HV in die Bundesliga. Dafür braucht es nur noch einen Sieg gegen den FC Holtebüttel.

Während die drei Fußballfans Hinnerk (Sven Aschmies), Tillmann (Tim Blendermann) und Willi (Hans Janssen) auf dem Trainingsplatz dem entscheidenden Spiel entgegenfiebern, ist der Trainer der Holtebüttler Gegner, Ludger Matthäus (Heiner Köster), zu einem Auswärtsspiel der anderen Art mit Hinnerks Ehefrau Frieda (Vera Carstens) verabredet.

Das droht bereits aufzufliegen, als Friedas Tochter (Lisa Mattfeldt-Köster) und ihre Schwiegermutter (Annegesine Liebrum) auftauchen. Doch es wird immer verrückter auf der Bühne, als die Fußballfans nach Hause kommen. Mehr soll an dieser Stelle nicht verraten werden, aber unbedingt zu erwähnen sind noch die Darsteller Heike Bode, Angela Delventhal, Wolfgang Bode und Daniel Wrede.

In der Dörpshus-Arena erklang immer wieder brüllendes Gelächter und bei den vielen Turbulenzen auf der Bühne waren 90 Minuten nicht ausreichend. Ein Glück für die rund 100 Zuschauer.

Gespielt wird noch am 7., 9., 10. und 16. November. Anpfiff ist jeweils um 19.30 Uhr. Bis auf den 7. November sind alle Vorstellungen ausverkauft. Sollten Zuschauer verhindert sein und Plätze frei werden, dann sind diese Karten bei Regisseurin Anja Jacobs, Telefon 0172/4284130, erhältlich. J wb