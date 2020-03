Tumulte vor Supermarktregalen

Verden - Von Erika Wennhold. Die City ist leer, die Supermärkte sind voll. Die Angst, etwas nicht mehr zu bekommen, treibt die Menschen um. Björn Dopmann, Markleiter im E-Center, versucht zu beruhigen, hat sich auf Facebook an seine Kunden gewandt mit der Bitte, Verständnis aufzubringen: „Corona war in diesem Ausmaß nicht vorhersehbar und sorgt daher vereinzelt zu Lieferengpässen. Wir geben trotzdem jeden Tag alles Menschenmögliche, um Euch die verfügbare Ware zur Verfügung zu stellen.“ Das hat gewirkt. Schon am Montag hat Dopmann das Gefühl, die Lage habe sich beruhigt – obwohl es wieder kein Toilettenpapier gibt, Mehl ausverkauft ist und das Nudelregal große Lücken hat.

Mitarbeiterin Jasmin Meyer beschreibt es so: „Es ist unnormal, was gekauft wird. Du packst Toilettenpapier aus, drehst dich noch einmal um, und dann ist schon wieder alles weg.“ Bestimmte Artikel mengenmäßig nur noch begrenzt anzubieten, hält sie für keinen guten Weg: „Damit löst man doch nur Panik aus und verstärkt das Verhalten.“ Sie ist froh, dass die Kunden bis jetzt vernünftig miteinander umgehen: „Es soll ja schon zu Schlägereien in Supermärkten gekommen sein.“ Dann hat sie keine Zeit mehr, das Gespräch fortzuführen, die nächste Palette mit Nachschub kommt aus dem Lager und muss eingeräumt werden.

Schließlich ist zwischen 8 und 9 Uhr im E-Center der Teufel los gewesen. In der Tiefgarage gab es kaum mehr Parkplätze. Oben musste Marktleiter Dopmann umdisponieren: Mitarbeiter wurden vom Service an die Kasse beordert, am Fleisch- und Wurststand bildeten sich Warteschlagen. „So etwas hat es hier an einem normalen Montag noch nie gegeben. Aber, was ist in Corona-Zeiten noch normal?“

In einem Verdener Discounter soll es rund um das Toilettenpapierregal regelrechte Tumulte gegeben haben. Eine Kundin hatte den Eindruck, Firmen würden sich in größerem Stil versorgen. Vergeblich suchte sie auch nach Nudeln und Konserven.

Gleichzeitig herrschte am Vormittag in der Innenstadt gähnende Leere. Im Friseursalon Trend Hair warteten Clazina Föllmer und ihre Kolleginnen auf Kundschaft. „In der vergangenen Woche hatten wir den Eindruck, manche wollten sich schnell noch mal die Haare machen lassen, bevor das womöglich nicht mehr geht.“ Wer dennoch plant zu kommen, wird ermuntert: „Hier wird regelmäßig sorgfältig desinfiziert.“

Das trifft auch für den Optiker Fielmann ein paar Häuser weiter zu. „Wir haben alles für die Handdesinfektion da“, beruhigt Mitarbeiterin Anke Behnke, weist aber gleichzeitig auf eine Informationstafel gleich am Eingang hin. Darauf steht, dass Kunden mit Erkältungssymptomen bitte nicht in das Fachgeschäft kommen sollen, dass keine Hände mehr geschüttelt werden und dass es zur Zeit nicht möglich ist, Kontaktlinsen anzupassen oder Nachkontrollen durchzuführen. Zwei, drei Kunden sind gekommen, „mal abwarten wie sich das weiterentwickelt.“

Auf Hygiene wird auch im Supermarkt geachtet. Die Kunden sollen das selbst tun und sich am Spender bedienen, doch der ist in den meisten Märkten am frühen Vormittag schon wieder leer. Eine Kundin trägt einen Mundschutz, alle anderen verhalten sich wie immer, werden jedoch gebeten, manche Gewohnheit vorübergehend zu auszusetzen: Das Bezahlen mit Bargeld ist derzeit nicht so beliebt. Es wird darum gebeten, wenn möglich, mit der EC-Karte zu bezahlen. Zum Schutz der Mitarbeiter an der Kasse.

Marion Hinterthauer aus Verden findet es übertrieben, zu Hause zu bleiben. Trotz ihrer 84 Jahre möchte sie sich noch selber versorgen und packt in ihren Einkaufswagen, was gerade fehlt. Aber sie erzählt, welche Verhaltensmaßnahmen es bereits beim Sevice-Wohnen im Johannisheim gibt. „Alle Angebote fallen aus, Besucher aus besonders betroffenen Ländern sollen nicht kommen und es gibt an den Eingängen Desinfektionsmittel.“

Vielleicht ist sie während des Einkaufs auf Marktleiter Dopmann getroffen, der ältere Kunden auf einen Service der Freiwilligenagentur Zeitspende aufmerksam macht und entsprechenden Flyer an der Kasse auslegt – „Tag der Nachbarn“ wird die Aktion genannt.

Mit einem vorgedruckten Zettel kann man Hilfe anbieten bei Einkäufen, Gassigehen, Babysitting oder sonstigen Nöten; den zweiten kann man mit der Bitte um Hilfe zum Beispiel an den Briefkasten hängen. „Unterstützt eure Nachbarn“, lautet der Aufruf.

Jürgen Walther lässt sich die Initiative der Zeitspende schon mal von E-Center Marktleiter Dopmann erklären, ist aber noch unschlüssig, ob er das Angebot nutzen wird.

Vieles werden die nächsten Tage zeigen, auch einen geregelten Einlass in Supermärkte – in besonders betroffenen Ländern längst eingeführt – kann man sich auch hierzulande vorstellen.

„Geschäftsschließungen sind in Verden nicht vorgesehen. Aber das kann sich ändern,“ sagte Harald Nienaber, Vorsitzender des Kaufmännischen Vereins Verden, gestern vormittag. Am Nachmittag hatte sich diese Einschätzung überholt. Ab Mittwoch werden wohl viele Geschäfte in Verden geschlossen sein.