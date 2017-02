Trödel und Spaß auf der Verdener Einkaufsmeile

Verden - In eine große Trödelmeile soll sich am Sonnabend, 13. Mai, der Warwickplatz an der Lindhooper Straße samt den angrenzenden Parkplätze verwandeln. Die Verkaufsfläche beim großen Verdener Frühjahrsflohmarkt ist in diesem Jahr wieder begrenzt, Verkäufer können sich aber bereits jetzt einen Platz reservieren und damit auch noch Standgebühren sparen.

Aufgrund der Wohncontainer auf dem rückseitigen Parkplatz der Kreisverwaltung steht wie im vorherigen Jahr nur eingeschränkt Verkaufsfläche zur Verfügung. „Rund 330 Verkaufsstände waren es dennoch in 2016“, berichtet Wolf-Rüdiger Schlarmann. Gemeinsam mit seinen Sportsfreunden vom Förderverein der Fußballjugend im TSV Dauelsen organisiert er erneut den Flohmarkt.

Weil die Fixkosten für Strom, Toiletten und Entsorgung des Restmülls auch bei geringerer Veranstaltungsfläche vergleichbar hoch sind, wurden die Standgebühren im vergangenen Jahr angehoben. Pro laufenden Meter werden 4,50 Euro fällig. Bei vorheriger Anmeldung sind es 3,50 Euro. Für zehn Euro können Verkäufer das Auto an ihrem Verkaufsstand parken. Kostenlose Parkflächen stehen im Bereich der Zulassungsstelle in großer Anzahl zur Verfügung. „Dort können aber keine Verkaufsstände aufgebaut werden“, betonen die Veranstalter.

Kinder bis zwölf Jahre zahlen, wie immer, keine Standgebühr, sofern sie nur ihren eigenen Trödel verkaufen.

Kinder bis zwölf Jahre zahlen nichts

Ebenso wird sozialen Einrichtungen, Kindertagesstätten, Schulen und Vereinen bei vorheriger Buchung kostenlos Verkaufsfläche zur Verfügung gestellt. Anmeldungen werden unter Telefon 0171/1724514 von Wolf-Rüdiger Schlarmann und unter 0163/7540093 von Hans-Jürgen Budnick entgegengenommen.

Die Einnhamen kommen einem guten Zweck zugute. Jeder Verkäufer unterstützt mit seinen Standgebühren Kinder und Jugendliche aus der Fußballsparte des TSV Dauelsen. „Im vergangenen Jahr konnten mobile Tore und eine Kreidemaschine angeschafft werden“, berichtet Schlarmann. „Die Fußballfelder müssen immer neu markiert werden, weil diese kleiner sind“, verdeutlicht er. Der Erlös aus dem diesjährigen Flohmarkt soll für neue Trainingsanzüge verwendet werden, die derzeit für fünf Mannschaften benötigt werden. - wb