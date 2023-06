Trockenheit in und um Verden: Feuergefahr in der freien Natur

Vegetationsbrände breiten sich in der Trockenheit schnell aus. Wer sich in ihre Nähe begibt, setzt sich großer Gefahr aus. © Köhler/Feuerwehr

Landkreis – Kaum meldet sich der Sommer mal mit höheren Temperaturen, da warnt die Feuerwehr auch schon vor erhöhter Waldbrandgefahr. Die Wassermassen des Winters sind versickert und in den zurückliegenden Wochen war es eher trocken und die Aussichten versprechen weiter sommerliche Temperaturen. Kleinere Flächenbrände oder Hecken in Flammen hat Feuerwehrsprecher Dennis Köhler in den zurückliegenden Tagen schon in seine Liste eingetragen. Angesichts des groß angelegten Kampfes gegen die Flammen in Brandenburg, mahnt er auch zur Vorsicht im Kreisgebiet.

Der Waldbrandgefahrenindex des Deutschen Wetterdienstes hat für heute bereits die zweithöchste Stufe 4 prognostiziert. „Neben ausreichend Flüssigkeitszufuhr für Mensch und Tier, ist insbesondere auch ein ausreichender Schutz gegen hohe Sonnen- und UV-Strahlung zu bedenken“, empfiehlt Köhler für die Freizeitgestaltung in der Natur. Darüber hinaus sei Achtsamkeit geboten: Die hohen Temperaturen würden zu einer weiteren Austrocknung der ohnehin schon trockenen Vegetation führen. „Die Folge ist eine weiter steigende und damit hohe Gefahrenlage für Wald- und Flächenbrände, deren Warnstufen laut Deutschem Wetterdienst auch im Landkreis Verden bereits auf der zweithöchsten Warnstufe liegen“, formuliert es Köhler in einer Pressemitteilung vom Dienstag. Lang ersehnter Regen sei erst zum Ende der kommenden Woche zu erwarten, weshalb die Freiwillige Feuerwehr der Stadt Verden bittet, eine Reihe von Hinweise zu beachten.

Ganz vorne an natürlich die Bitte, nicht Zigaretten und andere brennende oder glimmende Gegenstände in die Natur zu werfen. Das gelte natürlich auch während der Fahrt mit dem Auto. Allzu schnell komme es zu einem Böschungsbrand an Autobahnen und Straßen. Aber auch Glasflaschen oder Scherben können zu einem Brennglas werden und eine Flamme entzünden.

Fahrzeuge mit heißen Abgasanlagen sollten niemals auf trockenen Feldern oder Wiesen abgestellt werden, damit sie nicht die trockene Vegetation in Brand setzen kann. Auch am Fahrzeugboden angebrachte Katalysatoren, wie sie bei Autos mit Otto-Motor zu finden sind, sind so heiß, dass schnell ein Feuer entstehen kann.

„Halten Sie Zufahrtswege frei und parken Sie nur auf ausgewiesenen Flächen“, empfiehlt Feuerwehrsprecher Köhler.

Bei Trockenheit und einer Wetterlage wie der aktuell herrschenden, sollten das Grillen in der Natur nur auf dafür ausgewiesene Plätze beschränkt werden. Vor allem in waldbrandgefährdeten Gebieten, aber auch sonst im Freien sollte jeder die Verbote respektieren.

Auch appelliert der Feuerwehrsprecher, Brände oder unklare Rauchentwicklungen sofort über den Notruf 112 zu melden. „Hindern Sie Entstehungsbrände durch eigene Löschversuche an der weiteren Ausbreitung, allerdings nur, wenn Sie sich dabei nicht selbst in Gefahr bringen.“ Nur durch eine frühzeitige Brandbekämpfung könnten sich rasend schnell ausbreitende Vegetationsbrände zügig unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden. kle

Die Hinweise sollte man besser beachten, empfiehlt Dennis Köhler. © Privat