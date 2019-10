Verden – Nicht bestätigt hat sich der Vorwurf des versuchten Totschlags in dem Landgerichtsprozess gegen einen 40 Jahre alten Angeklagten aus Verden. Übereinstimmend erkannten die 1. Große Strafkammer und Staatsanwalt Alexander Hege auf einen strafbefreienden Rücktritt vom Versuch. Verurteilt wurde der aus Jena stammende Mann gestern wegen gefährlicher Körperverletzung zu drei Jahren und drei Monaten Haft. Außerdem wurde die Unterbringung in einer Entziehungsanstalt angeordnet.

Die Tat hatte sich am Abend des 23. April 2019 auf Treppenstufen vor dem Pferdemuseum am Holzmarkt ereignet. „Dort befand sich der Angeklagte häufiger, um in der gerichts- und stadtbekannten Szene Alkohol zu konsumieren. Und wie es häufig beim Alkohol ist, man bekommt sich um Bagatelldinge in die Wolle, wo ein Wort das andere gibt“, hieß es in der Urteilsbegründung.

Worum es bei dem Streit mit der 41 Jahre alten Geschädigten ging, konnte der Prozess nicht vollends klären. Ob um ein Handy oder dass es bei einer früheren Begegnung mal zu einem Kuss gekommen sei. Kein Zweifel hatten die Richter, dass der Angeklagte von der Verdenerin als „31er“ bezeichnet wurde, was die Nebenklägerin in ihrer Aussage in dem Prozess als „schwerwiegende Beleidigung“ eingestuft hatte. Gemeint war der Paragraf 31 des Betäubungsmittelgesetzes und dass der Angeklagte gegen jemanden ausgesagt habe.

Laut Urteil trat der Angeklagte der Frau mindestens zwei mal ins Gesicht. „Es war keine Notwehrsituation“, sagte der Vorsitzende Richter Volker Stronczyk. Das Gericht erkannte auf einen bedingten Tötungsvorsatz. „Tritte gegen den Kopf sind eine ganz gefährliche Behandlung von Menschen“, betonte der Vorsitzende. Ebenso wie Messerstiche. Doch der Vorwurf eines fehlgeschlagenen Versuchs habe sich nicht bestätigt. Der Angeklagte habe von der Frau abgelassen. „Er hat sich hingesetzt, so dass von einem Rücktritt vom Versuch auszugehen ist. Strafbar gemacht hat er sich einer gefährlichen Körperverletzung mittels einer lebensgefährdenden Behandlung.“

Zu Gute gehalten wurden ihm sein Geständnis und die Entschuldigung beim Opfer, wenngleich die Frau diese nicht angenommen hat. Eine alkoholbedingte verminderte Schuldfähigkeit wurde dem 40-Jährigen zugebilligt, aber nicht auf einen minderschweren Fall erkannt. Ein Grund waren seine Vorstrafen, auch wenn diese einige Jahre zurückliegen.

Verteidiger Jochen Zersin hatte eine Bewährungsstrafe beantragt. Dennoch will der Angeklagte das Urteil akzeptieren, mit dem auch die Unterbringung in einer Entziehungsanstalt angeordnet wurde. Staatsanwalt Hege und Christin Esch als Anwältin der Nebenklägerin hatten drei Jahre und zehn Monate Haft gefordert. Mit dem Urteil wurde der Haftbefehl aufgehoben und der Angeklagte nach sechs Monaten aus der Untersuchungshaft entlassen. Dass er wieder Alkohol konsumieren könne, sei kein Haftgrund. „Sie müssen an ihrem Alkoholismus arbeiten. Ob mit Erfolg, liegt alleine an ihnen“, gab der Vorsitzende dem 40-Jährigen mit auf den Weg. wb