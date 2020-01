„Der Trend geht zum Zweitkind“

Die roten Pflöcke sind ins Erdreich geschlagen. An der Elisabeth-Selbert-Straße im Verdener Nordosten entsteht ein neuer Kindergarten. Fünf Gruppen sollen hier Platz finden. Vier Millionen Euro investiert die Stadt Verden. Aber ein Ende der Großinvestitionen für die Allerkleinsten ist noch nicht in Sicht.

VON HEINRICH KRACKE

Verden – Als Stadtkämmerer Andreas Schreiber Ende November mit einem Berg voller Zahlen durch die Tür schritt, da führte er wunderliche Summen im Gepäck. Die Personalkosten seien seit 2018 um 25 Prozent gestiegen, verriet Verdens oberster Kassenhüter. Eine nächste goldene Weihnachtsgratifikation für die Beamten im Rathaus? Nichts davon. Die Ursachen liegen zu großen Teilen zwischen Fallschutzmatten, Spielküche und trendigen bunten Magnetbausteinen. Sie liegen in den Kindertagesstätten. Explosionsartig sind nicht nur die Baukosten gestiegen, explosionsartig schnellten auch die Personalkosten in die Höhe. „Allein in den städtischen Einrichtungen waren 2008 insgesamt 65 Erzieher beschäftigt“, sagt Dr. Christiane Morré aus dem Rathaus, „heute sind es 160.“ Eine Steigerung um satte 150 Prozent innerhalb von lediglich zehn Jahren.

Und ein Ende der Fahnenstange ist noch lange nicht in Sicht. Zwar habe man längst mit dem Aufbau der Mitarbeiterschaft für die neue Kita im Verdener Ortsteil Neumühlen begonnen, in der Andreas-Kita an der Jahnschule nämlich, in einem Provisorium mit zwei Gruppen und acht Beschäftigten, aber die tatsächliche Sollstärke wird in anderthalb Jahren bei mehr als 20 liegen. Und auch dann kann von Entspannung noch keine Rede sein. „Es zeichnet sich schon jetzt ab“, sagt Bildungskoordinatorin Morré, „vor allem in Borstel und im Bereich der Carl-Hesse-Straße steigt die Nachfrage nach Kindergartenplätzen spürbar.“ Ersten belastbaren Aufschluss erwartet sie aus dem Anmeldeverfahren fürs nächste Kindergartenjahr, das bis Ende Februar läuft.

Schon in der Vergangenheit kannten die Zahlen nur eine Richtung. Sie kletterten unaufhörlich. Befanden sich noch 2008 knapp 800 Kinder in der Obhut von Einrichtungen, so ist inzwischen die magische Hürde von 1000 Jungen und Mädchen übersprungen. Und auch das bleibt lediglich eine vorübergehende Größe. „Gegenwärtig dürften sich 60 Prozent der Allerkleinsten in einer Krippe befinden“, so Morré, „künftig ist mit einer Quote von 70 bis 80 Prozent zu rechnen.“ Die Versorgung mit Kindergartenplätzen liegt bei 90 Prozent, einer Größe, die als zukunftsfähig gilt.

Von Entwarnung kann dennoch keine Rede sein. Die Verdener Baugebiete füllen sich zusehends, die Bevölkerungszahlen wachsen, und mit ihnen die Kinderschar, und gleichzeitig setzt ein Umdenkungsprozess ein. „Früher entschieden sich Eltern für einen Halbtagsplatz, jetzt immer häufiger für ganze Tage“, sagt Morré. Dies vor allem seit der Kostenbefreiung vor anderthalb Jahren in Niedersachsen. Die Jüngsten brauchen dafür nicht nur mehr Betreuungspersonal und mehr Räumlichkeiten, sie brauchen auch ein gutes Mittagessen. Und kommen satt nach Hause. Daraus ist eine komfortable Situation entstanden, die bis in die Familienplanung hineinreicht. Experten stellen bereits eine neue Entwicklung fest: „Der Trend geht zum Zweitkind.“

Die Kehrseite: Kommunen wissen nicht mehr, woher sie die benötigten Erzieher nehmen sollen. Nicht eine oder zwei, die benötigt werden, sondern ganze Heerscharen. „Allein in der Stadt Verden müssen pro Jahr 20 bis 25 Stellen neu besetzt werden“, sagt Christiane Morré. Und das auf einem fast leer gefegten Arbeitsmarkt. „Erzieher können sich ihre Jobs aussuchen.“ Um sowohl die Betreuung der Kinder als auch die Arbeitsbedingungen zu verbessern, ist die Stadt Verden vergangenes Jahr einen aufmerksam beäugten nächsten Schritt gegangen. Je Kindergartengruppe stockte sie die Erzieherzahl auf drei auf. Gefordert sind zwei. Allein dieses Engagement, das auch für kirchliche oder freie Träger an der Allermündung gilt, verursacht Mehrkosten von mindestens einer Viertelmillion Euro. Einen nachhaltigen Zulauf löst die Initiative noch nicht aus. Grund: Die Städte und Gemeinden liefern sich einen Wettbewerb ums Personal und entwickeln durchaus Ideenreichtum. Andernorts wird bereits eine Aufwandsentschädigung fürs Praktikum gezahlt. Christiane Morré: „So weit sind wir noch nicht.“