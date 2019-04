Treffpunkt auf dem Lugenstein

Arbeitskreis diskutiert über neue Gestaltung des Freitag-Marktes / Autofahrer sensibilisieren

+ Trotz Beschilderung wird auf dem Lugenstein zu schnell gefahren. Foto: wienken

Verden – Wer am Freitag auf dem Wochenmarkt in Verden einkauft, der findet die Stände am Lugenstein und in der Fußgängerzone. Seit November vergangenen Jahres gilt die Regelung. „Die Neuordnung hat sich überwiegend bewährt“, so ein Fazit des Arbeitskreises Wochenmarkt. Das Gremium tauschte sich bei einer Nachbetrachtung im Rathaus aus. Eingeladen dazu hatte die Stadtverwaltung. Unter den Teilnehmern waren Vertreter der Marktbeschicker, der Südstadt-Einzelhändler, der Verwaltung und des Rates.