Restaurant an der Ostertorstraße in Verden: Treffpunkt mit Flair

Lange lag die Ostertorstraße im Dunkeln. Neues Leben will Investor Carsten Flügge dem Viertel mit Gastronomie und guter Küche einhauchen und damit eine attraktive Brücke zwischen Bahnhof und Innenstadt bauen.

VON MARKUS WIENKEN

Verden – Die Pläne sind alle im Kopf, und so braucht Carsten Flügge nicht lange, um die großzügigen Räume im Erdgeschoss an der Ecke Ostertorstraße mit Leben zu füllen. „Hier kommt die Küche hin“, beschreibt der Investor eine imaginäre Mauer. Nur ein paar Meter weiter, und er steht vor einer sehr geräumigen Ecke. „Hier die Bar und da hinten, am Fenster zur Straßenseite, eine Lounge mit bequemen Sesseln“, so die weiteren Pläne. Auf der durch zwei Stufen abgesetzten Empore wird ein Flügel einen prominenten Platz finden. „Musik soll bei uns im Haus eine wichtige Rolle spielen“, betont der Hausherr. „Ein Treffpunkt für Verden, im großen wie im kleineren Rahmen“, so seine Idee.

Zwei Jahre ist es her, dass Flügge an der lange verwaisten Ecke in der Innenstadt den Grundstein für den Neubau legte. Vier Häuser, darunter das ehemalige Café Engelhardt, mussten, weil nicht mehr zu sanieren, für den Neubau weichen. Mittlerweile sind die 15 Wohnungen bezugsfertig. „Elf sind verkauft, die restlichen vier noch auf dem Markt“, so Flügge. Die eine oder andere Verzögerung habe es bei der Umsetzung des Projektes gegeben. „Angesichts der Größe nicht ungewöhnlich“, betont der Geschäftsmann. „Wir mussten auf sehr beengtem Raum arbeiten, mit wenig Stellflächen. Da war Flexibilität gefordert und es musste auch mal improvisiert werden. Letztendlich habe ich den Zeitplan eingehalten und das war mir wichtig“, hält er möglichen Einwänden entgegen. „Mit Kritik kann ich leben, nur sachlich sollte sie sein“, fügt er rückblickend hinzu. „Mehr will ich zu dem Thema gar nicht mehr sagen.“

Doch Flügge ist mit dem Projekt Ostertorstraße noch nicht fertig. Im Erdgeschoss des Hauses sieht er großes Potenzial, das er selber nutzen möchte. Eine Ladeneinheit ist verkauft. Bei einem Frisör kann sich der Kunde dort die Haare schneiden lassen. Auch das Ladenlokal an der Ecke mit Terrasse und Panoramablick in die Herrlichkeit hat einen solventen Eigentümer gefunden. Mit dem ist sich Flügge soweit einig. Er hat die Immobilie selbst gemietet und will dort nun „gehobene Gastronomie“ anbieten. Ein Durchbruch zu einem weiteren Raum ist bereits geschaffen, und so kann Flügge mit über 350 Quadratmetern planen. Die Fläche bietet nicht nur Raum für Küche, Restaurant, Bar und Entertainment, sie bietet auch 150 Gästen Platz. Weitere 35 Sitzgelegenheiten laden auf der angrenzenden Terrasse zum Verweilen ein. „Es ist eine Herausforderung, die es zu meistern gilt, und ich freue mich auf die Aufgabe“, ist er voller Tatendrang. Seine Frau Stefanie will ihn dabei unterstützen. „Verden ist eine schöne Stadt mit großen Möglichkeiten, da gibt es viel Gestaltungsspielraum“, betont sie.

Selber in der Küche oder hinter der Theke wird das Ehepaar nicht stehen. „Das können andere besser und daher sind wir derzeit dabei, unser Team zusammenzustellen“, so der Geschäftsmann. Erste Gespräche sind bereits geführt worden. „Gerne können sich noch interessierte Servicekräfte oder Barkeeper bei mir melden“, fügt er an.

Was sich im Haus abspielt, soll, so die Vorstellung von Flügge, auch nach außen wirken. „Wer vor Jahren hier durch die Ostertorstraße ging, stand vor leeren Fenstern und Geschäften. Mit unserem Projekt wird sich in dieser Ecke ein ganz neues Leben entwickeln, das auch in die Stadt ausstrahlt“, ist Flügge sicher. Der Holzmarkt mit Bahnhof auf der einen, die Innenstadt auf der anderen Seite und dazwischen wir in der Ostertorstraße als eine Brücke, die alles verbindet“, so der Wunsch. Und ein bisschen Nostalgie ist auch dabei, wenn das Ehepaar Flügge auf der Terrasse mit Blick in Richtung Herrlichkeit steht: „Der Platz ist wunderbar, hat Flair und das gewisse Etwas.“

Es ist ein ambitioniertes Projekt, das Flügge an der Ecke Ostertorstraße mit Blick in die Herrlichkeit stemmen möchte. Doch als Logistiker, so sagt er, sei er Herausforderungen gewohnt. „Und auch diese werde ich meistern“, blickt er optimistisch nach vorn. „Im Herbst soll schließlich Eröffnung sein.“