Trecker-Protest beherrscht Straßen

300 landwirtschaftliche Maschinen auf dem Weg zur Großdemo

+ Dierk Brandt und Niklas Winkelmann (v. r.) hatten Mitbringsel für die Bremer Bürger dabei.

Landkreis/Heidekreis – Aus dem Raum Verden und dem Heidekreis sind zahlreiche Landwirte mit ihren Traktoren zur Großdemo der Protestbewegung „Land schafft Verbindung“ (LSV) in Richtung Bremen aufgebrochen. Noch in der Dunkelheit trafen sich am Freitag die Teilnehmer aus der Gemeinde Kirchlinteln, um gemeinsam vom Landhandel am alten Bahnhof über Völkersen und Achim mit gut zwei Dutzend Schleppern in Richtung Hansestadt zu starten. Im Heidekreis versammelten sich fast 200 Traktorfahrer in der Schneeheide am Hof des LSV-Aktivisten Dierk Brandt, um dann mit einem eindrucksvollen Konvoi über Kirchboitzen und Verden zu ihrem Parkplatz am Bremer Weserstadion zu fahren.