Aus für Verdener Stadttombola

Von: Markus Wienken

Die Schornsteinfeger waren jahrelang Glücksboten der Stadttombola, kurbelten den Verkauf an. Damals gab’s das Los noch für einen Euro. © Archiv/wienken

Das Aus für die Verdener Stadttombola ist beschlossen, der gleichnamige Verein gibt die Auflösung bekannt. Die Tombola sei „wirtschaftlich nicht mehr machbar“, heißt es.

Verden – Die Stadttombola gehört zu Verden wie blühende Krokusse und Narzissen zum Frühjahr. Die Blumen sind da, doch Tombola, Lose und vor allem Preise weit und breit nicht in Sicht. „Kommt auch nicht mehr, nicht dieses Frühjahr und auch nicht im nächsten“, sagt Harald Nienaber, Vorsitzender des Vereins Stadttombola. Wehmut schwingt mit, wenn er davon redet, auch weil die Innenstadt ein Zugpferd, eine „Marke“ verliert.

Gründe für das endgültige Aus gebe es viele, einen nennt der Vorsitzende ohne Umschweife: „Cheforganisatorin Claudia Bergmann tritt ab, ist beruflich stark anderwertig eingebunden, eine Nachfolge nicht in Sicht.“

Es ist das Ende einer Erfolgsgeschichte, die dauerhaft über 30 Jahre ganze Generationen durchaus in Spannung versetzte. Für viele war es fast schon Pflicht, beim Bummel zwischen Nordertor und Lugenstein gehörte im Frühjahr der Griff in den Lostopf dazu. Die jüngeren Kinder, die sich, egal ob Keks, Kuli oder Kaugummi über jeden Kleingewinn freuten, oder die Erwachsenen, die das dünne Papier in Erwartung einer Wochenendreise, Trips an Nord- und Ostsee oder in die Berge aufrissen. Oder wenn immer mal wieder der Blick auf einen nagelneuen Flitzer fiel, ein Mittelklassewagen, der vielleicht, mit ein wenig Ausdauer beim Loskauf, irgendwann am Ende der Lotterie in der eigenen Garage stehen würde. Und wenn es nichts wurde, eine sogenannte Niete bei Groß und Klein für Enttäuschung sorgte, gab’s dennoch einen Trost: „Ist für einen guten Zweck, weil der Erlös gespendet wird, an soziale Einrichtungen, Selbsthilfegruppen, Menschen, die ehrenamtlich Gutes tun.“ Nun wird das Geld, in guten Jahren ein namhafter fünfstelliger Betrag, nicht mehr fließen.

Weniger sich, weniger ihr Engagement, das nach fast zehn Jahren endet, rückt Claudia Bergmann in den Mittelpunkt, wenn sie über das Ende der Tombola spricht. „Es ist vielmehr eine Entwicklung, die sich über Jahre hinweg abgezeichnet hat“, erklärt die Organisatorin. „Der enorme Verwaltungsaufwand, das Lotteriegesetz mit seinen Vorschriften und dann die Suche nach Sponsoren stellen einen Verein vor hohe Hürden“, so ihre Erfahrung. Und Klinkenputzen ist angesagt, Hotels, Gaststätten Unternehmen anschreiben, und natürlich die PS-starken Attraktionen besorgen, in guten Jahren bis zu drei Fahrzeuge. „130 000 Lose, ein Drittel davon Gewinne, konnten wir in einem Jahr verkaufen“, sagt Bergmann. Damit ließ sich das Budget finanzieren. Bergmann gibt aber auch zu, dass es in den Jahren vor Corona schon deutlich weniger waren.

Und dann kam Corona. Konnte im Jahr 2020 die Los-Saison mit Ausbruch der Pandemie noch mit einem blauen Auge zu Ende gebracht werden, fiel die Tombola die beiden Jahre danach komplett aus. Nun, wo es wieder losgehen könnte, setzt sich das, was sich zuvor schon abgezeichnet habe, in fast dramatischer Weise fort: „Es ist kaum möglich, auf dem früheren Niveau Preise zu beschaffen. „Egal ob Kurztrips, Wochenendreisen, Wellness-Hotels oder Autos, wo früher die Unternehmen sich freigebig zeigten, müsste der Verein überall kräftig draufzahlen. Das ist finanziell nicht machbar, ein wirtschaftliches Risiko“, sagt Nienaber. Die Lose unter die Menschen zu bringen, auch dafür braucht der Verein ein Team von bis zu 25 Leuten. „War früher für 6,50 Euro die Stunde machbar. Heute müssen wir Mindestlohn zwölf Euro zahlen. Auch da stoßen wir als gemeinnütziger Verein finanziell an unsere Grenzen“, so Nienaber.

Mehr Einnahmen generieren, den Lospreis aufstocken, das sei eine Überlegung gewesen. Drei statt zwei Euro für die Hoffnung auf Glück – oder den Ärger über eine Niete. „Haben wir überlegt, ist nicht vertretbar. Wir werden teurer und die Leute fangen in diesen Zeiten an zu sparen, das passt nicht“, ist sich Nienaber sicher. „Auch wenn der Erlös komplett dem guten Zweck dient.“

Und den Losverkauf ankurbeln, mehr Werbung, mehr Aktionen machen? „Drei Monate haben wir laut Lotteriegesetz Zeit, die Lose zu verkaufen, würden in der kurzen Frist gerne möglichst viele sogenannte verkaufsoffene Sonntage anbieten, lässt die Gewerkschaft aber nicht zu“, bedauert Nienaber. Eine Dauerfehde, die sich Kaufmannschaft und Arbeitnehmervertretung Verdi seit Jahren liefern. „Doch ohne Menschen in der Stadt bleiben die Lose liegen. Schon ein Wochenende mit schlechtem Wetter sorgt erfahrungsgemäß für einen Einbruch beim Verkauf“, weiß Nienaber.

In Verden wird die Tombola fehlen. Nicht nur den Glücksrittern, auch denen, die vom Erlös profitiert haben. Leicht sei die Entscheidung denn auch nicht gefallen, sagt Nienaber. „Wir haben verschiedene Lösungen diskutiert, auch andere, kleinere Formate, doch das Angebot runterfahren, eine abgespeckte Version, eine Tombola-Light, die wollten wir nicht.“

Laut Beschluss des Vorstandes wird der gemeinnützige Verein aufgelöst, danach ist die Stadttombola Geschichte.