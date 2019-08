Traumberuf im Schlosspark der französischen Partnerstadt Saumur

Wer durch den Schlossgarten von Saumur läuft, der gerät ins Schwärmen. Dem Verdener Volker Niehöfer erging es nicht anders. Landschaftsgärtner von Beruf, wurde für ihn ein kleiner Traum wahr, und er schlüpfte für eine Woche in die Rolle eines Schlossgärtners in Verdens französischer Partnerstadt.

Verden/Saumur – Es war der Wunsch von Volker Niehöfer, nach fast 30 Jahren im gleichen Betrieb als Landschaftsgärtner einmal noch etwas Neues auszuprobieren und in einem anderen Land zu arbeiten. „Die Idee wurde im vergangenen Jahr geboren, als Niehöfer und seine Frau im Rahmen einer Saumurreise die Gärten des Schlosses Villandry im Loiretal besuchten“, so Marie-Christine Wittek vom Partnerschaftsverein Verden-Saumur. Bei einem Spaziergang durch den herrlichen Garten schwärmte Niehöfer damals und äußerte den Wunsch: „Hier möchte ich mal für eine Woche arbeiten.“

+ Gärtnern ist Handarbeit: Volker Niehöfer im Schlossgarten von Saumur. Fotos: stadt saumur © Stadt Saumur

Zunächst blieb es allerdings nur bei dem Wunsch. Nach der Rückkehr aus dem Urlaub ging es im gewohnten Trott wieder an die Arbeit zu Hause. Doch im Winter fasste Niehöfer den Entschluss, Kontakt mit dem Chefgärtner in Villandry aufzunehmen und nach einem Praktikumsplatz zu fragen. Und die Anfrage kam gut an in Verdens Partnerstadt. Tatsächlich bekam er eine positive Antwort, dass er kommen könne. Auch die Unterbringung machte keine Probleme. Als Mitglieder des Partnerschaftsvereins VerdenSaumur war zwischen dem Ehepaar Niehöfer und Gilles Clochard, dem Vorsitzenden des dortigen Partnervereins „Harmonie“, eine Freundschaft entstanden. Clochard bot dem „Praktikanten“ sofort eine Unterkunft in seinem Haus an. Der Reise stand somit nichts mehr im Wege.

+ Im Hintergrund die Kulisse des Schlosses, davor die Rosen, die gepflegt werden müssen. © Stadt Saumur

Es sollte ein ganz besonderer Aufenthalt werden. „Ich wurde sofort nett aufgenommen im Kreis der Kollegen und durfte mit ihnen auf dem gesamten Gelände arbeiten“, so Niehöfer bei seiner Rückkehr. Und es gab ordentlich zu tun. „Wir beschnitten die Hecken und die Formgehölze, kümmerten uns um die Fontänen, die von einem Bach gespeist werden, der durch das Gelände läuft“, berichtete der Landschaftsgärtner. Und ein bisschen Fortbildung war auch dabei: „Da der Garten des Schlosses biologisch bearbeitet wird, konnte ich auch etwas über das pestizidfreie Gärtnern lernen.“ Die Blumenbeete gemischt mit Gemüse, Potager oder auch Küchengarten genannt, sind die Attraktionen des Schlossgartens, der von zehn Gärtnern bewirtschaftet wird, erfuhr Niehöfer. Schier unvorstellbar erscheint der Aufwand, die Landschaft zum Blühen zu bringen: So werden jedes Jahr 115.000 Blumen und Gemüsepflanzen gesetzt.

„Für mich war diese Woche etwas Neues und eine tolle Erfahrung“, sagt Volker Niehöfer. Und nebenbei konnte er im Alltag auch seine Sprachkenntnisse verbessern.